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Общество9 декабря 2021 5:30

SKODA Кроха от Волга-Раст-Октава: уроки безопасности в МОУ СШ № 54 г.Волгограда

SKODA — это семейный бренд. Бренд, который черпает свое вдохновение в каждом члене семьи и заботится о них
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Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Каждый год в рамках проекта ŠKODA Family для детишек начальных классов официальный дилер ŠKODA компания «Волга-Раст-Октава» проводит мероприятие «ŠKODA Кроха» — увлекательный и познавательный спектакль по правилам поведения на дороге. И этот год не исключение. 13 декабря в МОУ СШ № 54 г. Волгограда пройдет увлекательное путешествие в мир полезных правил поведения на дороге.

Сказочные герои образовательного проекта ŠKODA Кроха: Алик, Баба Яга, Кристина и Томик, в игровой форме познакомят детей с правилами поведения на дороге, расскажут, как правильно переходить дорогу по «зебре», ездить на велосипеде, а также проведут детский тест-драйв.

Участников ждут веселые конкурсы и викторины, фирменные сувениры и полезные памятки с правилами дорожного движения в подарок, а также фотосессия с персонажами спектакля.

ŠKODA – с заботой о самых маленьких членах ŠKODA Family!

Записаться на тест-драйв всей семьей вы можете у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по адресу: г. Волгоград, ул. К.Либкнехта,19а ,по тел: (8442)55-23-55 или на сайте.

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БИЗНЕС-ПРЕСС