Молодые специалисты «ЕвроХима» стали лауреатами премии #МыВместе

Фото: Ирина СИМОНОВА

Юбилейный для компании 2021 год ознаменовался реализацией волонтёрской программы #20ДобрыхДелЕвроХима, которую, начиная с января, воплощали в жизнь молодые специалисты и волонтёры каждого из предприятий, расположенных от Заполярья до Северного Кавказа, и от Балтики до Урала. Молодые специалисты компании «ЕвроХим» в разных уголках страны на протяжении года помогали нуждающимся, совершая добрые дела в городах присутствия.

При поддержке оперативного штаба компании волонтёры оказывали помощь учреждениям здравоохранения и образования, реализовали многочисленные экологические и спортивные мероприятия, онлайн-проекты для детей и молодёжи, проводили акции по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в каждом городе присутствия.

Подтверждением лидерства компании в современном волонтёрском движении нашей страны в год 20-летия «ЕвроХима», российского бизнесмена Андрея Мельниченко, стала награда в премии #МыВместе, проводимой при поддержке Президента РФ.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Цель премии - содействие достижению Национальных целей развития России, развития культуры взаимопомощи, поддержки лидеров социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни.

Так, в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в 2021 году, по инициативе волонтеров «ЕвроХим-ВолгаКалия» и при поддержке администрации Котельниковского муниципального района было принято решение о создании в Котельниково нового историко-культурного объекта – парка «Аксайская дубрава». Парк позволит воплотить самые значимые моменты истории своей малой родины. Новый объект планируется построить в «Дубовой роще» – новом жилом районе, который возводит для семей сотрудников градообразующее предприятие «ЕвроХим-ВолгаКалий». Первым заделом будущего парка уже стала аллея Героев, высаженная жителями города Котельниково. Саженцы приобрели на пожертвования активистов, которые во время субботника высадили деревья и оставили свои имена на памятных табличках.

Президент России Владимир Путин дал высокую оценку достижениям добровольческого движения «ЕвроХима»: «Благодарю вас за бескорыстный вклад в проведение Всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», направленной на социальную поддержку граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции», - отмечено в письме Президента коллективу компании.

Волонтёрские инициативы молодых специалистов «ЕвроХима» получили широкое признание общественности: они стали лауреатами конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности», проводимого ассоциацией грантодающих организаций «Форум доноров», и вот теперь удостоились престижной премии #МыВместе.