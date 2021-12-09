Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 9 декабря: заболеваемость продолжает становиться ниже

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 9 декабря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Волгоградской области продолжает понемногу улучшаться, ежедневно прирост новых заразившихся становится меньше. 9 декабря ковид выявили у 401 человека, рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Таких цифр по новым случаям COVID-19 в регионе не было с конца октября. Остается напряженной обстановка со смертями, их меньше не становится. Сегодня от ковида скончались 35 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 9 декабря 2021 года.

Статистика ковида в Волгоградской области по данным портала стопкоронавирус.рф

В Волгоградской области вторую неделю число выздоравливающих пациентов за сутки превышает количество новых заболевших. 9 декабря благополучно завершили борьбу с коронавирусом 639 волгоградцев. За всю пандемию ковид подхватили 108 112. За весь период распространения вируса заразились 121 669 жителей региона, скончались 4 902 человека.

Статистика по данным портала стопкоронавирус.рф

Накануне на заседании оперативного штаба глава Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева отметила, что ситуацию в последние недели удалось стабилизировать. Во многом это связывают с продолжающейся прививочной кампании. При этом главный санитарный врач региона призвала волгоградцев не проводить новогодние корпоративы на работе.