В Волгограде в дорожном конфликте со стрельбой ранили водителя каршеринга

Стрелявший волгоградец отрицал вину и даже успел выбросить пистолет. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

7 декабря в дорожном конфликте со стрельбой на улице Ополченской в Тракторозаводском районе Волгограда 30-летний водитель получил ранение. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка, накануне пострадавший обратился к стражам порядка с заявлением о нападении. Мужчина ехал аз рулем арендованного «Датсун».

- Между ним и водителем другого автомобиля возник словесный конфликт, в результате которого последний произвел в его сторону несколько выстрелов из предмета похожего на пистолет, разбив боковое стекло и повредив кузов, после чего скрылся, - уточнили в ведомстве.

Волгоградец пострадал в результате дорожного конфликта. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Пуля угодила в руку водителя каршеринга. Он обратился за медицинской помощью. В те же сутки наряд ДПС остановил машину подозреваемого – 28-летнего волгоградца за рулем «Джилли». Он свою вину отрицал. Якобы повздорили словесно, никакой стрельбы не было.

- Человек подрезал меня на кольце Тракторного рынка. Я открыл окно и сказал: «Ты чего, куда едешь?» Я в этот момент ушел от столкновения. Он в грубой форме послал меня. Я его догнал на светофоре, открыл окно и послал его. Он проехал и обошел его справа и уехал, - пояснил участник конфликта.

Водитель выбросил пистолет, но его нашли. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Однако полицейские нашли оружие - пневматический пистолет. Владелец выбросил его на обочине дороги. Думал, не найдут.

- Неопровержимые доказательства вынудили задержанного сознаться в содеянном. В ближайшее время следователями районного отдела полиции будет дана юридическая квалификация действий подозреваемого, - добавили в Главке.