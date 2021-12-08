Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 8 декабря: несмотря на снижение заболеваемости, ситуация тревожная

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 8 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области 8 декабря коронавирусом заболели 407 человек – прирост новых случаев ковида ежедневно становится все меньше. Но расслабляться и отменять ограничения еще очень рано. Губернатор Андрей Бочаров на заседании оперативного штаба заявил, по-настоящему тревожит распространение штамма «омикрон». Пока же в регионе его не выявили. В Волгоградской области остается напряженной ситуация со смертностью от COVID-19. Сегодня жертвами вируса стали 37 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 8 декабря 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

За всю пандемию ковид подхватили 121 268 волгоградцев, скончались от болезни 4 867 жителей региона, рассказали «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. Среди позитивных моментов – продолжающаяся многочисленная выписка с выздоровлением. За сутки вылечились от коронавируса 805 человек. С марта прошлого года COVID-19 победили 107 473 жителя Волгоградской области.

В России 8 декабря подтвердились 30 752 случая ковида в 85 регионах. За всю пандемию коронавирус подхватили 9 895 597 человек. Скончались за сутки 1179 пациентов, всего болезнь унесла жизни 284 823 россиян.