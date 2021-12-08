Криминального авторитета Ремезова приговорили к 6 годам за поджог дома волгоградского губернатора

Евгению Ремезову дали 6 лет "строгача". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 8 декабря, Южный окружной военный суд вынес приговор Евгению Ремезову, обвиняемому в поджоге дома губернатора Волгоградской области. Ему дали 6 лет колонии строгого режима. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Ремезова, некогда державшего центральный рынок Волгограда, обвиняли по трем тяжким статьям уголовного кодекса: «умышленные уничтожение или повреждение имущества», «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «террористический акт». По версии следствия, криминальный авторитет в 2015 году создал преступную группу и запугивал всех, кто ему мешал.

- В мае 2015 он разработал план совершения преступления и создал организованную группу. В начале июня Ремезов, планируя преступление, предварительно сообщил участникам группы сведения о местах жительства и работы пострадавшего. Используя в качестве оружия колюще-режущий предмет, наемник подбежал со спины к потерпевшему и причинил тяжкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе суда.

В 2016 году головорезы Ремезова подожгли машину конкурента из Михайловки. Затем возник конфликт с главой региона Андреем Бочаровым. Авторитет решил отомстить губернатору, который вернул рынок в собственность муниципалитета и навел там порядок. Ремезов остался без дохода от предпринимателей, которым сдавал в аренду площади более 16,5 тысяч квадратных метров. Он пытался судиться, но проиграл.

- Ремезов вступил в другую организованную группу. Согласно распределению ролей Ремезову надлежало определить конкретный способ совершения данного террористического акта, приискать лиц, способных его осуществить, при этом не ставя их в известность об истинных целях преступления, а также создать им необходимые условия для реализации преступного умысла.

Ремезов поручил наемникам убрать высокопоставленного чиновника. Иван Железняков и Дмитрий Ушаков и еще два сообщника – члены возглавляемой авторитетом преступной группы - ночью 16 ноября 2016 года проникли в частное домовладение губернатора и совершили поджог. Сам же Ремезов уехал в другую страну, чтобы создать себе алиби. Сообщников задержали и через них вышли на заказчика. Самого преступника поймали в Москве следователи регионального управления СКР, оперативники областного Главка и ФСБ.

В свою очередь Ремезов «сдал» главу волгоградского следкома – генерала Михаила Музраева. Сейчас экс-руководитель СУ СКР находится на скамье подсудимых в ожидании приговора.