Скорость распространения омикрона пугает: волгоградский губернатор собрал оперштаб по коронавирусу

Все ранее введенные ограничения сохраняются. Фото: Олег ЗОЛОТО

В среду, 8 декабря волгоградский губернатор Андрей Бочаров снова созвал оперативный штаб по коронавирусу. На заседании обсуждали обстановку с распространением новой коронавирусной инфекции в регионе и перспективы: что делать, чтобы не допустить вспышки нового штамма. «Омикрон» с огромной скоростью распространяется по планете, чем пугает волгоградских чиновников. О своих опасениях заявил глава региона:

- Нас по-настоящему тревожит ситуация в связи с появлением и стремительным распространением новых штаммов коронавирусной инфекции, в том числе наиболее заразного штамма «омикрон», - говорит Андрей Бочаров. В связи с чем он считает, что сейчас не лучшее время для смягчения действующих ковидных ограничений в регионе.

- Объективных причин к смягчению или отмене мер профилактического и ограничительного характера пока, к сожалению, не наблюдается, - говорит Андрей Бочаров.

Есть и хорошие новости: уровень ежедневной заболеваемости снизился уже на 15%. Все больше людей выписывают с больничного, в поликлиниках уже нет диких очередей. Пациентов в ковидных госпиталях в два раза меньше, чем было еще в прошлом месяце. Конечно, о какой-то победе над вирусом говорить рано.

- По-прежнему на высоком уровне сохраняется доля тяжелых случаев болезни - порядка 8-12% госпитализированных людей находятся в реанимациях и палатах интенсивной терапии. Состояние их очень сложное и тяжелое. Причем в подавляющем большинстве в реанимациях и палатах интенсивной терапии находятся люди в возрасте 60 лет и старше, не прошедшие вакцинацию, - отмечает волгоградский губернатор.

С каждым днем мы все ближе к тому, чтобы достичь коллективного иммунитета – на сегодня область выполнила 81,5% от плана. По данным облздрава, озвученным Андреем Бочаровым, в регионе привились от коронавируса 1,3 миллиона человек. В категории 60+ привились более 392 тысяч человек.