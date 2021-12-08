Где купить новогоднюю елку в Волгограде

Елочные базары откроются во всех районах города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде в ближайшее время откроются точки по продаже новогодних елок и сосен. В преддверии Нового года-2022 в областном центре будут работать 80 елочных базаров, об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации города. Они начнут продажу по мере готовности предпринимателей. Волгоградцы смогут купить праздничное дерево в каждом районе города.

- Места включены в схему и соответствуют необходимым условиям и требованиям к размещению нестационарных объектов, прежде всего, в вопросах безопасности и удобства для горожан, - отметили в мэрии.

На многих адресах будут располагаться сразу несколько торговых точек. «КП-Волгоград» публикует список елочных базаров.

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

Ул. имени академика Бардина, 17.

Ул. имени Костюченко, 7.

Ул. имени Менжинского, 23а.

Ул. имени академика Богомольца (у торгового комплекса ООО «Союз-ЛТД»).

Ул. 95-й Гвардейской, 12 (у рынка ООО «Рассвет»).

Ул. Ополченская, 11а (у рынка ООО «Рассвет»).

Ул. имени Николая Отрады, 6, 10, 16, 26.

Ул. Кропоткина, 3.

Ул. Ополченская, 22.

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Ул. Титова, 36, 38.

Перед входом в торговый комплекс «Титовский».

Пересечение улиц имени маршала Еременко и Библиотечной (напротив магазина «МАН»).

Ул. имени маршала Еременко (на территории возле торгового комплекса ООО «Север»).

Ул. 39-й Гвардейской, 29.

Ул. Штеменко, 3а, 23, 46.

Ул. Менделеева, 100.

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

Пересечение улиц Жирновской и имени Полины Осипенко.

Ул. 51-й Гвардейской, 59б.

Ул. Раздольная (у магазина «Магнит»).

Пересечение улиц Краснополянской и Республиканской.

Пересечение улиц Восточно-Казахстанской и 51-й Гвардейской (напротив магазина «Покупочка»).

Ул. Историческая, 181д.

Бульвар 300-летия Победы, 70 (напротив ТРК «Парк Хаус»).

Проспект имени Жукова (рядом с остановкой «ул. Хорошева» по направлению в центр города).

Ул. Симонова, 21 (рядом с остановкой «33-я школа»).

Ул. имени Римского-Корсакова, 8.

Пересечение улиц Космонавтов и Симонова.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Ул. Двинская, 20, 8, 10.

Ул. Ткачева, 3, 12.

Ул. Новороссийская, 34.

Ул. Пархоменко, 51.

Пересечение улиц Рокоссовского и Невской.

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

Ул. Кузнецкая, 26, 71.

Пересечение улиц Ельшанской и Ардатовской.

Ул. Елецкая, 1, 21 (рядом с ТОК «Парус»).

Ул. Ростовская, 1а.

Ул. имени милиционера Буханцева, 52.

Пересечение улиц Череповецкой и Елецкой.

Ул. Профсоюзная, 21, рядом с перекрестком с ул. Рабоче-Крестьянской.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Ул. имени Малиновского, 4.

Ул. Авиаторская, 3, 5.

Проспект Университетский, 90, 96.

Ул. Туркменская, 19.

Пересечение улиц Туркменской и Тулака.

Ул. Волгоградская, 178.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Пересечение переулка Краснодонского и улицы Тополевой.

Ул. имени Кирова, 92.

Ул. имени генерала Шумилова, 31.

Ул. имени 64-й Армии, 79, 135, рядом с автобусной остановкой «107-я школа».

Пересечение улиц имени 64-й Армии и Курчатова.

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

40 лет ВЛКСМ, 8.

Проспект Героев Сталинграда, 1, 49г.

Ул. Пролетарская, 45а.