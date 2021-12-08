Олег Савченко: «Нужно поддержать предприятия, которые стараются увеличивать зарплаты сотрудникам»

Фото: Ирина СИМОНОВА.

На «правительственном часе» в Госдуме 7 декабря министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал депутатам о реализации поручений президента и социальной поддержке граждан в ковидное время. Парламентарии подняли злободневный вопрос о размерах заработной платы и поощрении тех предприятий, которые не держат своих сотрудников на «минималке».

ЦЕНЫ И ЗАРПЛАТЫ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу для анализа ситуации, когда руководство предприятий с миллиардной прибылью выплачивает своим сотрудникам минимальные зарплаты, а также продумать преференции для бизнеса, который не забывает повышать заработную плату.

- Выросли очень сильно цены на металл, лес, удобрения. Этот рост цен дает дополнительные дивиденды тем, кто является собственником. А те, кто работает на предприятиях, - как изменилась их жизнь от этого? - спикер предложил также проанализировать, как рост цен в некоторых отраслях отразился на доходах работников.

По мнению заместителя председателя комитета Государственной Думы по финансовому рынку Олега Савченко, нужно поддержать предприятия, которые стараются увеличивать зарплаты сотрудникам.

- Хорошо, что есть у нас сознательные работодатели, но мы их должны поддержать делом, а не только словом. Это будет отличным примером для всех остальных, - подчеркнул Олег Савченко.

Также на «правительственном часе» затронули вопросы повышения мизерных окладов младшего персонала бюджетных учреждений и возможность при расчете средней заработной платы не учитывать доходы руководителей, главврачей, директоров, которые сильно искажают общую картину.

- Способы расчета средних зарплат нередко напоминают жонглирование цифрами, когда складывается заработок низового сотрудника и топ-менеджера и получается «средняя температура по больнице». Это неправильно, - считает Олег Савченко. - Кроме того, надо учитывать и региональные различия, и отраслевые - страна у нас большая, люди трудятся в самых разных секторах экономики. В первую очередь это нужно для более адекватной оценки происходящего на рынке труда.

ИНДЕКСАЦИЯ МАТКАПИТАЛА И ЗАЩИТА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Также 7 декабря Госдума приняла в окончательном чтении закон, который уточняет порядок ежегодной индексации материнского капитала и защищает пенсионные накопления.

До этого материнский капитал каждый год индексировали, беря в расчет прогнозную инфляцию. По предложению президента теперь будут учитывать фактическую - индекс роста потребительских цен за предыдущий год. Напомним, сейчас маткапитал на первого ребенка составляет 483 881,83 рубля, на второго - 639 431,83.

Кроме того, закон предусматривает защиту пенсионных накоплений. Так, в случае признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным, страховщики должны будут возвращать сумму инвестиционного дохода, изъятого при досрочном переходе из одного фонда в другой.

Напомним, с 2015 года россияне могут раз в пять лет перевести свои пенсионные накопления в другой негосударственный пенсионный фонд без штрафных санкций. Иначе средства передаются без части дохода от их инвестирования - он остается у страховщика, от которого человек отказался. Ранее вернуть эти деньги было нельзя, даже если суд признал договор об обязательном пенсионном страховании недействительным.