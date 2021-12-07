Плата за техосмотр вырастет в Волгоградской области

Техосмотр будет дорожать каждый год. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В 2022 году в Волгоградской области изменится размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств. Предполагается, что для легковых автомобилей техосмотр подорожает на 3,2% - с 499 до 515 рублей. Предстоящее повышение обсудили на заседании экспертного совета по ценам и тарифам на транспорте и в социальной сфере, сообщили в региональном комитете тарифного регулирования.

- Большинством голосов предложения были одобрены, - рассказали в ведомстве.

По мнению, зампреда облкомдортранса Владимира Медведева, рост тарифов закономерен, а «установление минимального размера платы за техосмотр послужит защитой для операторов от недобросовестной конкуренции».

Напомним, тарифы на техосмотр в Волгоградской области в последний раз меняли в апреле 2021 года. Плата выросла на 10-20%. Согласно федеральному закону, пересматривать тарифы должны ежегодно по утвержденной методике. Эксперты комитета уже рассчитали предельный размер платы для 33 категорий транспортных средств на 2022 год, их опубликуют после принятия.

Сейчас в Госдуме рассматривают законопроект об отмене в России обязательного техосмотра для легковушек и мотоциклов. Если его примут, проходить ТО нужно будет только при смене владельца автомобиля в случае, если машине более четырех лет. Для остальных категорий процедура останется обязательной.