Пьяный водитель из мести протаранил АЗС под Волгоградом

Мужчина на автомобиле протаранил здание минимаркета на АЗС. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вечером 6 декабря 2021 года пьяный 60-летний водитель на «ВАЗ-2121» протаранил здание АЗС, расположенной на пересечении трассы Р-228 и 3-й Продольной Волгограда. Прямо на автомобиле он въехал в здание минимаркета, разгромив все внутри. Находившийся в невменяемом состоянии мужчина сделал это из мести после того, как оператор заправки пообещала сообщить гаишникам о пьяном за рулем, сообщили в полиции.

Внутри все раскурочено. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Выйдя из заправочного комплекса, автомобилист сел в салон своей машины и совершил намеренный наезд на входную группу АЗС, - рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

Автомобиль въехал в здание. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как выяснил прибывший на место ЧП экипаж ДПС, в тот вечер 60-летний житель Серафимовичского района был явно пьян. Он приехал на АЗС, чтобы заправить свой «ВАЗ-2121», но на кассе женщина-оператор сделал ему выговор, пообещав сообщить о нем в ГИБДД. В итоге мужчина пошел на таран и буквально разгромил магазинчик. К счастью, обошлось без пострадавших.

К счатью, обошлось без пострадавших. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Пьяного дебошира задержали. На него составили протоколы за нарушение ПДД. Как оказалось, у водителя, который отказался от медосвидетельствования, еще и прав не было. Также полицейские собрали материалы для возбуждения уголовного дела за «умышленное повреждение чужого имущества».