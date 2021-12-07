Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 7 декабря: ситуация со смертностью не улучшается

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 7 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области продолжается снижение прироста новых случаев коронавируса за сутки. 7 декабря в регионе заразился 421 человек, сообщили «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. В последний раз такие цифры были в октябре. Если заболеваемость идет на спад, то ситуация со смертностью пока не меняется в лучшую сторону. Ежедневно от ковида умирает более 30 волгоградцев. Во вторник было зафиксированы 35 смертей от COVID-19. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 7 декабря 2021 года.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

За всю пандемию ковид подхватил 120 861 житель региона, скончались 4 830 человек. Вместе с тем все больше волгоградцев побеждают ковид и благополучно завершают лечение. За сутки выздоровели 722 пациента, за все время распространения вируса вылечились 106 668 человек.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

В России 7 декабря подтвердились 31 096 случаев COVID-19 в 85 регионах. Всего в стране вирус подхватили 9 864 845 жителей. Сегодня жертвами ковида стали 1 182 человека, за всю пандемию погибли 283 644 россиянина.