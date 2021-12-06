Земля Степана Разина и Емельяна Пугачева готовится стать популярным туристическим направлением Волгоградской области

Фото: Ирина СИМОНОВА

Культурный проект охватывает многочисленные сферы интересов местных жителей. За два с половиной года в рамках его реализации состоялись яркие спортивные, культурные и образовательные мероприятия, которые направлены на популяризацию исторического и культурного прошлого края, а также на создание имиджа района и привлечение инвестиций.

Жителям самого южного района Волгоградской области есть, чем гордиться: это родина самых ярких представителей казачества - Степана Разина и Емельяна Пугачева, земля героя Отечественной войны Александра Землянухина и место подвига советских солдат, отстоявших Сталинград.

Котельниковцы продолжают традиции своих предков. В городе действует конноспортивный клуб «Казачья воля». Свои достижения воспитанники демонстрируют на различных межрегиональных и федеральных фестивалях. Юные казаки также принимают участие и в слете любителей приборного поиска «ВОЛГА-ДОН ФЕСТ», организованном при содействии сотрудников Гремячинского горно-обогатительного комбината.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Председатель комитета по развитию туризма Волгоградской области Владимир Попков отметил актуальность проекта «Котельниково - земля героев», который характеризует в целом Котельниковский муниципальный район как перспективный в развитии туризма в ближайшее время. В том числе он подчеркнул, что благодаря градообразующему предприятию «ЕвроХим-ВолгаКалий» в Котельниково совершенствуется культурная, спортивная и социальная инфраструктура.

Сегодня жители Котельниково выступают с новой инициативой - создания на «Зелёном острове» реки Аксай масштабного комплекса, который объединит торгово-развлекательное и конноспортивное направления. Котельниковцы уверены, что проект станет стимулом для развития в родном районе туристического направления.