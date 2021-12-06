Какие парки и улицы благоустроят в Волгограде в 2022 году

В этом году обновили площадь у Царицынской оперы.
Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В 2022 году в Волгоградской области по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» преобразятся 64 общественных пространства и 8 дворов, которые выбрали сами жители. На благоустройство заложили в бюджет 702,4 миллиона рублей, сообщили в региональном комитете ЖКХ.
В Волгограде обновят 9 улиц, парков и скверов, а также два двора (оба на Тракторном). На большую половину работ уже нашли подрядчиков или объявили конкурсы. В Волжском преобразятся 8 общественных пространств; в Николаевске – 9; в Камышине и Михайловке, Фролово и Урюпинске - по 4, в Краснослободске новую жизнь получат 4 двора. Полный список по всем городам смотрите на сайте.
1. Территория у музея-заповедника «Старая Сарепта» (1-й этап), Красноармейский район.
2. Проспект Жукова от Самарского разъезда до пересечения с улицей Хорошева (правая сторона по направлению в центр) (3-й этап, 1, 2, 3 очередь), Дзержинский район.
3. Улица Титова (2-й этап, 1 и 2 очередь), Краснооктябрьский район.
4. Улица Дзержинского от проспекта Ленина до улицы Шурухина (3-й этап, 1 очередь), Тракторозаводский район
5. Площадь Чекистов (2-й этап), Ворошиловский район
6. Комсомольский сад, пешеходные зоны улиц Коммунистической и Ленина (1-й этап), Центральный район.
7. Территория у станции «Заканальная» на улице Удмуртской, Красноармейский район.
8. Пойма реки Царицы (5-й этап), Центральный район.
9. Пруд возле перекрестка улицы Шекснинской и проезда Дорожников (3 этап, 1 очередь), Дзержинский район.
10. Двор на улице Метростроевской, 11.
11. Двор на улице Николая Отрады, 10, 10а, 14.