Какие парки и улицы благоустроят в Волгограде в 2022 году

В этом году обновили площадь у Царицынской оперы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В 2022 году в Волгоградской области по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» преобразятся 64 общественных пространства и 8 дворов, которые выбрали сами жители. На благоустройство заложили в бюджет 702,4 миллиона рублей, сообщили в региональном комитете ЖКХ.

В Волгограде обновят 9 улиц, парков и скверов, а также два двора (оба на Тракторном). На большую половину работ уже нашли подрядчиков или объявили конкурсы. В Волжском преобразятся 8 общественных пространств; в Николаевске – 9; в Камышине и Михайловке, Фролово и Урюпинске - по 4, в Краснослободске новую жизнь получат 4 двора. Полный список по всем городам смотрите на сайте.

Какие общественные пространства благоустроят в Волгограде в 2022 году

1. Территория у музея-заповедника «Старая Сарепта» (1-й этап), Красноармейский район.

2. Проспект Жукова от Самарского разъезда до пересечения с улицей Хорошева (правая сторона по направлению в центр) (3-й этап, 1, 2, 3 очередь), Дзержинский район.

3. Улица Титова (2-й этап, 1 и 2 очередь), Краснооктябрьский район.

4. Улица Дзержинского от проспекта Ленина до улицы Шурухина (3-й этап, 1 очередь), Тракторозаводский район

5. Площадь Чекистов (2-й этап), Ворошиловский район

6. Комсомольский сад, пешеходные зоны улиц Коммунистической и Ленина (1-й этап), Центральный район.

7. Территория у станции «Заканальная» на улице Удмуртской, Красноармейский район.

8. Пойма реки Царицы (5-й этап), Центральный район.

9. Пруд возле перекрестка улицы Шекснинской и проезда Дорожников (3 этап, 1 очередь), Дзержинский район.

10. Двор на улице Метростроевской, 11.

11. Двор на улице Николая Отрады, 10, 10а, 14.