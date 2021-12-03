«Россети Юг» восстановили энергоснабжение в Дзержинском районе Волгограда

Фото: Ирина СИМОНОВА

Напомним, что локальное ограничение в подаче электричества в одном из районов города произошло в результате технологического нарушения на оборудовании подстанции. Специалисты «Россети Юг» оперативно выехали на место происшествия и незамедлительно приступили к ремонтным работам. Социально значимые объекты были оперативно запитаны от резервных источников в первую очередь. Работы не прекращались ни на минуты даже с наступлением темноты.

В настоящее время все потребители обеспечены электроэнергией. Жители района очень радостно встретили эту новость, аплодировали энергетикам и благодарили, прямо из окон своих квартир. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению оборудования подстанции.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.

Материал предоставлен «Россети Юг».