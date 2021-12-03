Волгоград питьевой воде не рад: ее качество, вкус и запах далеки от идеальных параметров

Предпосылкой для этого стали погодные условия: с поверхности водных источников испаряется больше воды в связи с высокой температурой воздуха при этом она дольше задерживается в атмосфере и осадки становятся более редкими. При этом еще одной причиной сокращения объемов питьевой воды является несовершенство коммунальных систем - ведь только в 2021 году в Волгограде было заменено 52,4 км изношенных тепловых сетей, 157,8 км – водоснабжения и 90 км — водоотведения. Что касается качества водопроводной воды, поступающей в дома волгоградцев, то жалобы на ее недостатки в текущем году приобрели системный характер. Плохой вкус и запах – основные причины недовольства жителей города, а химический дисбаланс в 4,5% воды и микробиологический - в 1,5%, по данным Роспотребнадзора, - основные причины плохого качества воды в Волгограде. О том, какую воду пьют в регионе и о способах сделать ее лучше, поговорили с Марией Кулешовой, экспертом-биохимиком компании, производящей фильтры «Барьер».

Эксперт отмечает, что водопроводная вода и ее показатели качества в разные временные промежутки по различным районам и даже улицам Волгограда могут отличаться. Это зависит и от коммунальных сетей и уровня их изношенности, и от водоисточника, откуда осуществляется забор воды, и от работы систем очистки на станции. Сотрудники компании «Барьер» при составлении «Карты воды» проводили собственный химический анализ водопроводной воды в Красноармейском, Ворошиловском, Дзержинском, Кировском районах. По результатам взятых проб выяснилось, что на первый взгляд вода Волгограда соответствует санитарным нормам. Во всех пяти районах жесткость воды составляет от 3,7 Ж0 до 4 Ж0 при принятых нормах 7 Ж0, наличие тяжелых металлов не подтверждено, как и отклонения в других неорганических показателях. Плохая новость заключается в том, что даже при нормальном показателе общей жесткости воды в Волгограде, любая вода с уровнем жесткости выше 3,5 Ж0 негативно отражается на работе бытовых приборов, образуя накипь.

Важный нюанс заключается в том, что в некоторых районах, например, в Дзержинском, проблема не только и не столько в жесткости. При проведении анализа выявлена повышенная цветность воды - 220 при норме в 200, что говорит о ее негативных органолептических свойствах. В сочетании с высоким показателем перманганатной окисляемости можно предположить, что в воде присутствуют органические отходы. Возможно и присутствие бактерий, однако специалистами Барьер микробиологический анализ не проводился, поэтому утверждать наверняка нельзя. При этом, предположения экспертов компании подтверждает то, что вода в Волгограде имеет плохой запах, цвет и вкус, а недовольство жителей вполне обоснованно. Волгоградцы неоднократно подавали заявления в управляющие компании, водоканал и в СМИ о плохом качестве воды. Роспотребнадзор проводил исследования по микробиологическим показателям 4 070 проб питьевой воды, из которых только 2,2% не соответствовало санитарным нормам. Цветение водорослей в реках, жизнедеятельность флоры и фауны в водозаборных источниках – все это становится причиной снижения качества питьевой воды и лояльности жителей городов к деятельности водоканала. Проблема не только в том, что загрязненную, плохо пахнущую воду неприятно пить, уже доказано, что ухудшение органолептических свойств воды оказывает рефлекторное воздействие на водно-питьевой режим и некоторые физиологические функции организма человека, например, подавляет секреторную работу желудка.

«Обеспечить дополнительную очистку водопроводной воды от бактерий, а также избавить ее от неприятного запаха и вкуса поможет проточный фильтр, работающий по принципу адсорбции, - отмечает эксперт-биохимик компании «Барьер». – Активированный уголь, содержащийся в таких фильтрах, позволяет избавить воду от мутности и цветности, а половолоконный мембранный модуль - от биологической активности, мембраны в таких фильтрах задерживают бактерии, как сито задерживает примеси. Воду после таких фильтров можно давать даже детям”.