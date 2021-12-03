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Общество3 декабря 2021 7:10

Энергетики «Россети Юг» подключают потребителей Дзержинского района Волгограда по резервным схемам

Оперативные бригады компании «Россети Юг» подключают жителей Дзержинского района г. Волгограда к энергоснабжению по резервным схемам
Фото: Ирина СИМОНОВА

Фото: Ирина СИМОНОВА

Локальное ограничение в подаче электричества в одном из районов города произошло в результате технологического нарушения на подстанции. В настоящий момент энергетики проводят восстановительные работы.

Социально значимые объекты обеспечены электроэнергией при помощи передвижных резервных источников питания.

Напомним, специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» продолжают работать в режиме повышенной готовности и осуществляют усиленный контроль за функционированием объектов электросетевого комплекса.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.

Материал предоставлен «Россети Юг».

БИЗНЕС-ПРЕСС