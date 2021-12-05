Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 5 декабря: коллективный иммунитет достиг 51,3%

Волгоградцы готовятся ко второму Новому году с ковидными ограничениями. Фото: Мария ЛЕНЦ

Прирост коронавирусных больных постепенно снижается и в Волгоградской области, и по России в целом. Но Волгоград все еще остается в красной зоне ковидной угрозы и на 15-м месте в стране по общему числу заразившихся, которое превысило 120 тысяч человек. За последние сутки в регионе 432 заболевших COVID-19. Коллективный иммунитет достиг 51,3%. Но смертность растет. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 5 декабря 2021 года.

Инфографика. Яндекс

По данным федерального оперштаба, выздоровели в субботу гораздо больше волгоградцев, чем заразились коронавирусом, - 518 человек. Смогли одолеть коварную заразу уже почти 105,5 тысячи жителей Волгограда и области. Остаются на лечении около 9,8 тысячи пациентов с COVID-19.

Зато смертность растет и ставит новые печальные рекорды. На сегодня в статистике еще 36 смертей за сутки, всего в Волгоградской области 4757 жертв коронавируса. Но только за три месяца с августа по октябрь 2021 года в ковидных госпиталях региона скончались 4351 пациента, у 3796 из них главной причиной смерти стал коронавирус. В октябре Росстат зафиксировал 1625 летальных исходов, где основной причиной смерти стал COVID-19. Так что к новому году цифры статистики приблизятся к 50 умершим в сутки.

В регионе продолжается вакцинация от ковида. Две прививки сделали 1,16 миллиона человек, первую дозу получили 1,31 миллиона волгоградцев. Но до достижения плана по вакцинации еще далеко.