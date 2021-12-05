В Волгоградской области москвича подозревают в создании банды

Бандитов задержали при подготовке очередного налета в Волгограде. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело на 23-летнего жителя Московской области за создание банды. Под предводительством парня в Москве, Рязани, Самаре и Волгограде совершено девять вооруженных разбойных нападений, сообщили в главке МВД по Волгоградской области.

- В сентябре текущего года в Волгограде злоумышленники в течение двух дней совершили 4 разбойных нападения: в сетевом магазине и в микрофинансовых организациях, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным полиции, 23-летний москвич вышел из колонии в январе 2021 года и сразу собрал банду из своих знакомых – москвичей 18 и 19 лет. Трое парней совершили девять вооруженных разбоев в четырех регионах. Вооруженные налетчики грабили магазины и офисы по выдаче микрокредитов. Только за четыре налета в Волгограде вынесли из касс почти полмиллиона рублей. Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать их в сентябре, когда они готовились к очередному преступлению в городе-герое.

Главарю банды грозит 15 лет колонии. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Организатору и руководителю вооруженной группы грозит до 15 лет лишения свободы, - рассказали в полиции.

Еще два члена банды за разбой могут получить до 10 лет колонии. Сейчас все трое парней находятся в СИЗО.