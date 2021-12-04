Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 4 декабря: заболеваемость упала, смертность выросла

Актуальная информация о коронавирусе на 4 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

4 декабря в России выявили 32 974 случаев COVID-19, из них 436 приходится на Волгоградскую область. Сегодня регион занимает 21-е место по распространению коронавирусной инфекции в стране. При этом суточный прирост упал на 0,7%. Всего в РФ за период пандемии ковидом заразились 9 769 011 человек, в Волгограде и области 119 580 жителей. Эпидемиологическая ситуация остается непростой, в регионе продолжается масштабная прививочная кампания. На сегодняшний день вакцинировано порядка 80% от плана – привились почти 1,3 миллиона человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 4 декабря 2021 года.

Фото: стопкоронавирус.рф.

В Волгоградской области наблюдается положительная динамика в статистике выздоровевших. Ежесуточно врачи ставят на ноги сотни пациентов. Сегодня число выписанных домой вдвое превысило количество госпитализированных. 4 декабря больничный листы закрыли 853 пациента. По этому критерию регион занимает 6-е место.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Отрицательной остается динамика смертности. Сегодня от коронавируса умерли 37 человек в Волгоградской области, всего – 4 721. Прирост за сутки увеличился на 5,7%. В России зарегистрировано 1 215 летальных исходов, за период пандемии ковид унес жизни 280 072 граждан страны.

Волгоградцев призывают вакцинироваться, чтобы защитить себя и своих близких от опасного вируса.