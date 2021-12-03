Трое пойдут под суд за ДТП с баскетбольной командой из Волгограда на Ставрополье

В ДТП погибли пять детей. Фото: СКР

Следователи главного следственного управления СКР завершили расследование уголовного дела о ДТП, в котором детская баскетбольная команда из Волгограда разбилась на Ставрополье в конце апреля. Ответят за гибель девочек директор спортшколы, водитель микроавтобуса и лихач, который спровоцировал аварию на федеральной трассе «Астрахань-Элиста-Ставрополь». Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, сообщили в генеральной прокуратуре РФ.

- Поездка была организована руководителем спортивного учреждения Татьяной Астафьевой с грубым нарушением установленных правил, без уведомления ДПС, на микроавтобусе, не соответствующем требованиям организованной перевозки группы детей, - сообщили в СК России.

По данным следствия, в тот день 30 апреля 2021 водитель Максим Ларионов на своей «девятке» выехал на встречку и столкнулся с грузовиком, а тот буквально раздавил микроавтобус под управлением Руслана Нахметова, в котором юные баскетболистки из СШОР №2 Волгограда ехали на соревнования в Черкесск. В ДТП погибли пять девочек, еще пять получили множество травм, которые оценили как тяжкий вред здоровью.

Директор спортшколы ответит в суде за то, что поездка была организована не по правилам, также ей вменяют получение денег за аренду зала ФОКа. Водитель микроавтобуса – за то, что вез детей в не оборудованном ремнями безопасности транспорте и использовал поддельную трудовую книжку. Лихач - за нарушение ПДД. Представления также получили глава Волгограда, который «способствовал совершению Астафьевой инкриминированных преступлений», и сотрудники автодорожной инспекции.

Ларионов будет ждать суда в СИЗО, Астафьева и Нахметов - под домашним арестом. Также у директора СШОР арестовали имущество.

- Уголовное дело будет направлено в Грачевский районный суд Ставропольского края для рассмотрения по существу, - сообщили в Генпрокуратуре РФ.

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