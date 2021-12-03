Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 3 декабря: выписка вдвое превысила прирост заболевших

Выздоровевших больше заболевших уже третий день. Фото: Олег УКЛАДОВ

Волгоградская область все еще остается в красной зоне опасности по коронавирусу, в которую попала из-за снижения объемов тестирования. За прошедшие сутки в регионе выявили 439 заболевших COVID-19 – это на 39 человек меньше, чем на пиковых значениях в середине ноября. Зато рекордные цифры по выписке - выздоровел сразу 841 пациент, перенесший ковид. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 3 декабря 2021 года.

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По данным федерального оперштаба, общее число подхвативших коронавирус в Волгограде и области превысило 119 тысяч человек. По этому параметру регион остается в топ-15 по стране. Полностью победить ковид удалось за это время 104 тысячам волгоградцев.

Не смогли спасти врачи 4684 жителя Волгоградской области, заразившихся коронавирусом. За последние сутки эксперты подтвердили еще 35 смертей. Накануне печальные списки пополнили две молодые женщины 28 и 29 лет.

В регионе продолжается вакцинация от ковида, накануне в Волгоград пришла самая крупная партия «Спутник-Лайт». Горожане готовятся встречать Новый год с QR-кодами, без которых не пустят не в кино, не в кафе.