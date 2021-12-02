Полный инклюзив: «Ростелеком» подвел итоги образовательного проекта для особенных подростков

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

Его итогом стала премьера спектакля «Летучий корабль. Зимняя сказка» на сцене Волгоградского областного театра кукол. Увидеть постановку смогли дети из многодетных семей, а также ребята с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, «Ростелеком» организовал прямую онлайн-трансляцию спектакля со сцены театра, обеспечив необходимую оптическую инфраструктуру и техническое сопровождение. Благодаря цифровым решениям постановку зрители могли смотреть на YouTube-канале «Цифровой Юг», а также на сайтах театра «Теплые артисты» и Волгоградского театра кукол.

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

«Ребята стали для других примером настойчивости, упорства, целеустремленности, того, что не нужно опускать руки, а можно и нужно делать, творить, нести и дарить творчество людям, не бояться быть непринятым и непонятым. А самое главное, что проект смог дать его участникам и их родителям — это уверенность в себе и в том, что у таких детей есть будущее. Мы искренне благодарим “Ростелеком” за неравнодушие, возможность наших артистов учиться новому и осваивать актерское мастерство под руководством профессионалов, а особенно за то, что большое число людей смогли увидеть этот спектакль и проникнуться его теплом, искренней игрой наших ребят», — отметила Юлия Фоторная, руководитель инклюзивного театра «Теплые Артисты».

Совместный проект национального провайдера и инклюзивного театра, направленный на содействие дополнительному образованию, социальной адаптации и интеграции подростков с особенностями здоровья и развития, был запущен в марте 2021 года. В нем приняли участие 20 ребят из труппы «Теплые артисты». На протяжении десяти месяцев юные артисты профессионально обучались актерскому мастерству и готовили спектакль, а также занимались декоративно-прикладным творчеством. Для них организаторы проводили творческие мастерские, мастер-классы, экскурсии и тренинги.

«Мы постоянно расширяем рамки социальной деятельности нашей компании, поддерживаем образовательные, творческие, молодежные инициативы. Особенно значимо, что в канун Нового года подвел итог своей работы очень важный по содержанию и направленности проект, показавший волгоградцам, что дети с ограничениями здоровья — очень творческие, открытые и способны на большие созидательные дела. Проникновенная игра особенных актеров и восторженный отклик зрителей — самое лучшее подтверждение необходимости поддержки таких начинаний», — резюмировал Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

«Такие проекты очень нужны Волгоградскому региону, их социальная значимость поистине огромна. Они не только демонстрируют возможности инклюзивного образования и включения в активную жизнь посредством творческой деятельности ребят с ограниченными возможностями здоровья, но и напоминают о социальной ответственности бизнеса, власти, каждого жителя, призывая быть гуманнее, добрее, неравнодушнее. Подобные инициативы необходимо популяризировать, расширяя их границы и привлекая как можно больше особых деток к участию, бережно устанавливая созвучие их внутреннего мира с большой социальной средой и позволяя раскрывать таланты», — подчеркнул Станислав Малых, председатель комитета культуры Волгоградской области.

В завершении выступления особенные артисты подарили юным зрителям памятные сувениры, сделанные своими руками, а организаторы в свою очередь поздравили участников с окончанием проекта и вручили подарки, а также праздничный торт с надписью «Творить, чтобы жить».

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