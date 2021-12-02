Сезонный шиномонтаж от 1775 рублей!

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"
Это позволит обезопасить себя и других участников дорожного движения.
Сервисный центр «Волга-Раст-Октава» предлагает своим клиентам воспользоваться выгодной акцией по замене шин.
Стоимость шиномонтажа составляет от 1775 рублей (кроме низкопрофильной резины и колес размером больше 18'')*.
В стоимость входит:
- Снятие-установка 4-х колес
- Шиномонтаж 4-х колес
- Балансировка 4-х колес
- Мойка снятых колес
- Стоимость балансировочных грузов
Дополнительно клиент получает бонусы на следующие виды работ:
- Мойка и уборка автомобиля
- Проверка состояния тормозных колодок и дисков (для дисковых тормозов)
При замене тормозных колодок в день проведения шиномонтажа по рекомендациям сервиса, скидка на работы составит 10% , скидка на запчасти -20%.
Срок действия акции – с 01.11.2021г. по 31.12.2021г.
* Стоимость шиномонтажа на Ваш автомобиль уточняйте у сотрудников сервиса. Низкопрофильной называется резина, у которой отношение высоты профиля (поперечного сечения) к его ширине составляет менее 55%.
Подробности по телефону (8442) 55-24-55. Требуется предварительная запись.
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