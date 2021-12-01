Регионы обсуждают федеральный законопроект о QR-кодах

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Разработанный Правительством РФ законопроект призван защитить здоровье граждан и устанавливает единые для всей страны правила посещения общественных мест в период распространения коронавирусной инфекции. Данные предложения обсуждаются во всех субъектах Российской Федерации.

Проектом федерального закона гражданам временно, с 1 февраля до 1 июня 2022 года, разрешается посещать массовые мероприятия, учреждения культуры, кафе и магазины при предъявлении медицинских документов, а именно: сертификата о вакцинации с QR-кодом или справок о перенесенной коронавирусной инфекции и медицинском отводе от прививки. Форма таких документов будет утверждаться на федеральном уровне. Перечень объектов, где эти правила будут действовать, устанавливается главами регионов по согласованию с государственными санитарными врачами. В указанный список не включаются аптеки и магазины, торгующие продуктами питания и товарами первой необходимости.

До 1 февраля следующего года любые общественные места можно будет посетить, показав отрицательный ПЦР-тест. В дальнейшем его предъявление станет обязательным только для тех, кому нельзя вакцинироваться по медицинским показаниям. Данным правовым актом также закрепляется, что профилактические прививки против COVID-19 проводятся за счет средств федерального бюджета.

Таким образом, предлагаемые в законопроекте меры направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции и являются альтернативой карантинному закрытию предприятий и организаций. Допуск на ряд объектов по медицинским документам для обеспечения санитарной безопасности людей уже введен во многих регионах страны, в том числе в Волгоградской области – эти нормы опробованы и показали свою эффективность в качестве одного из инструментов защиты конституционных прав граждан на охрану их жизни и здоровья.

«Только высокий уровень вакцинации населения позволит победить инфекцию и сохранить стабильную работу предприятий и организаций, – считает заместитель председателя комитета Волгоградской областной Думы по промышленной политике, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству, управляющий директор АО «Волжский трубный завод» Сергей Четвериков. – Вакцинация и введение QR-кодов являются взаимосвязанными мерами, которые позволят предприятиям и учреждениям не прекращать свою деятельность из-за пандемии, как это было в прошлом году, а дальше работать. Также люди смогут ходить в магазины, театры, кино – всё как обычно, если соблюдать простые правила медицинской безопасности. Поддерживаю коллег и инициаторов законопроекта о внесении поправок в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии – это необходимый шаг на пути к улучшению ситуации с коронавирусом в Волгоградской области и стране».

Принятое волгоградскими парламентариями постановление будет направлено в Государственную Думу, в планах которой рассмотреть в первом чтении законопроект об изменениях федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» после 14 декабря.