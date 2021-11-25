Госдума приняла бюджет на 2022-2024 годы с социальными поправками

Олег Савченко. Фото: Ирина Симонова

Депутаты Государственной Думы 24 ноября утвердили федеральный бюджет на 2022 год и плановый период до 2024 года. В следующие два года бюджет будет профицитным, а основным приоритетом расходов станет социальная поддержка населения и сокращение разрыва бюджетной обеспеченности регионов.

- Бюджет профицитный, что позволяет уделять больше внимания финансированию таких приоритетных направлений как здравоохранение, образование, социальная сфера. Инвестиции в человека - самые важные и нужные. Удалось также сократить разрыв в бюджетной обеспеченности регионов, политика в их отношении стала более сбалансированной, - считает заместитель председателя комитета Государственной Думы по финансовому рынку Олег Савченко.

Согласно финансовому документу, на 2022 год профицит бюджета запланирован в размере 1,32 триллиона рублей (1% ВВП). Доходы составят 25,02 триллиона рублей, расходы – 23,69 триллиона. На реализацию нацпроектов планируется направить 2,74 триллиона рублей. При этом объем ВВП составит 133,3 триллиона рублей (рост на 3%). Инфляция снизится в два раза до 4%. Размер Фонда национального благосостояния (ФНБ) на начало года составит 13,89 триллиона рублей (10,4% ВВП).

По мнению Олега Савченко, важно, что в бюджете удалось отразить предложения, которые «Единая Россия» летом собирала для создания Народной программы.

- Это поддержка семей с детьми, развитие транспортной инфраструктуры, особенно для отдаленных территорий, системы здравоохранения и социальных льгот, а также многое другое, - отмечает Олег Савченко. - Народная программа и такой же народный бюджет: по инициативе партии госрасходы на социально значимые направления в 2022-2024 годах вырастут на 107 миллиардов рублей. Отдельным пунктом стало увеличение размера МРОТ, к которому привязаны многие льготы и выплаты - до 13 890 рублей в месяц - и очередная индексация пенсии - на 8,6%.

На обеспечение жильем инвалидов дополнительно выделили почти 7 миллиардов, на обеспечение лекарствами ВИЧ-инфицированных - 2,3 миллиарда, на поддержку трудоустройства выпускников - 3 миллиарда рублей. Также поправки позволят отремонтировать не менее 100 тысяч кв.м общежитий вузов.

Кроме того, будут проиндексированы маткапитал, стипендии, зарплаты военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также все социальные выплаты, которые напрямую зависят от прожиточного минимума.

Расходы на образование в 2022 году составят 1,2 триллиона рублей, а к 2024 году они вырастут до 1,34 триллиона. В бюджет заложили строительство 1300 школ, плюс по 1,5 тысячи зданий будут ежегодно ремонтировать. Вырастут расходы и на здравоохранение.

На ремонт региональных дорог государство выделит 30 миллиардов рублей с 2022 года. На программу переселения из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2021 года, только в следующем году направят 72,5 миллиарда.