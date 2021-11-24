Разрушающуюся новостройку в Волгограде не признали аварийной

Дом разломился на три части, но аварийным его не признали. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Межведомственная комиссия не признала разрушающуюся новостройку на улице Курсекова, 4 в микрорайоне Долина Волгограда аварийной. Техническое состояние здания, которому нет и двух лет, оценили как ветхое с износом в 61,9%. Дом подлежит капитальному ремонту с учетом рекомендаций Инженерного центра «ЮГСТРОЙ», сообщили «КП-Волгоград» жители многострадального дома.

- При дальнейшей застройке территории микрорайона «Долина» рекомендуется обсудить разработку специальной серии многоквартирных домов для существующих грунтовых условий площадки. Наиболее предпочтительным вариантом является каркасный, который обеспечит надежность и вариативность планировочных решений, - говорится в заключении экспертов.

Для жителей такое решение межведомственной комиссии стало большой неожиданностью. До этого специалисты ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области после обследования дома при помощи комплекса «Стрела-П», установили износ в 70% и рекомендовали эвакуацию жильцов.

- Когда мы получили список документов, рассмотренных межведомственной комиссией, справки МЧС среди них не было, - рассказала «КП-Волгоград» старшая по дому.

В любом случае, жильцы не собираются оставаться в разваливающейся новостройке. Жить в страхе за свою жизнь и рисковать детьми они не хотят, как и платить ипотеку за ветхое жилье.

Во многих квартирах сквозные трещины в подъезд и на улицу. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Напомним, беды жителей дома на улице Курсекова, 4 начались 16 августа 2021, когда подвал дома затопило. Стоящая на насыпном грунте трехэтажка «поплыла» и разломилась на три части. Все стены пошли трещинами. Жильцы боятся остаться под завалами и спешно покидают свои новенькие квартиры. Уже дважды по ночам они в страхе хватали своих спящих детей и выбегали из дома, так как думали, что дом уже рушится. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «халатность». А застройщик предложил жильцам выкупить их квартиры или поменять на новые.

- Мы выбирали квартиры в новых домах, которые нам предложили. Многие согласились на доплату, так как метраж в них не совпадает. С тех пор прошел почти месяц, но дело не сдвинулось с мертвой точки. Никто из жильцов еще сделку не заключил. Мы переживаем, что застройщик может спустить все на тормозах, раз дом не аварийный, - делятся жители.

При визуальном осмотре в коридорах дома эксперты Инженерного центра «ЮГСТРОЙ», зафиксировали трещины с шириной раскрытия до 5 миллиметров, вздутые полы и заклинивание входных дверей в квартиры. Дом заметно повело. В итоге износ фундамента составляет 65%, стен и перегородок – 70%, полов – 80%. Но за счет уцелевшей крыши, лестниц и перекрытий общий износ дома на улице Курсекова, 4 составил 61,9%.

Дом на гарантии, восстанавливать его будет застройщик согласно рекомендаций экспертов, среди которых укрепление грунтов на всю просадочную толщину, устройство армокирпичных поясов под перекрытием каждого этажа и усиление монолитного железобетонного пояса в подвале.

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