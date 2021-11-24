В Волгоградской области пять человек отравились суррогатным алкоголем, один скончался

41-летнего жителя города Волжского подозревают в незаконном сбыте суррогатного алкоголя. Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело на 41-летнего жителя города Волжского. Его подозревают в незаконном сбыте суррогатного алкоголя, которым отравились пять человек, один из которых скончался, сообщили в СУ СКР по региону.

- В августе 2021 года скончался один из жителей города Волжский, а еще четверо получили тяжелое отравление, вызванное токсическим действием метанола, - рассказала представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

По данным следствия, с июля по сентябрь 2021 года мужчина продавал в Волжском спиртосодержащую жидкость под видом крепкого алкоголя. Емкости с суррогатным коньяком обнаружили при обыске в гараже и автомобиле.

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Массовые отравления суррогатным алкоголем в последнее время прокатились по всей стране. Только в Оренбургской области пострадали около ста человек, более 30 погибли. После страшные вести пришли из Свердловской области, где «паленка» также унесла немало жизней. Затем в список «отравленных регионов» добавился Курган, где «левый» коньяк тоже стал смертельным.

После массового отравления студентов в Казани полицейские задержали всю цепочку сбытчиков некачественного алкоголя. Немало подобных случаев и в других регионах.