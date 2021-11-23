ВТБ запустил вклад для состоятельных клиентов с доходностью 8,04% годовых

Доходность нового продукта составит 8,04% годовых (без дополнительных условий).

Вклад «Ценность достижений» для сегмента «Привилегия» открывается на новые для банка средства. Разместить его можно в отделениях ВТБ. Срок - 370 дней.

Минимальная сумма размещения составляет 2,5 млн рублей. Вклад предусматривает возможность пополнения и частичного снятия. Клиенты могут внести дополнительные суммы новыми для банка средствами. Расходные операции допустимы в пределах неснижаемого остатка.

«После перехода под управление команды Private Banking сегмента «Привилегия», состоятельным клиентам стали доступны лучшие практики обслуживания VIP-клиентов, в том числе максимально выгодные депозитные продукты. Учитывая высокий спрос на вклады, мы предлагаем одну из самых выгодных ставок на рынке, дающую хорошую доходность. К тому же, важно, что вы сможете в любой момент управлять своими деньгами, снимая и пополняя вклад», - отметил старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегия» Дмитрий Брейтенбихер.