Лови момент в аптеках Волгофарм

Очень многие откладывают свои покупки, т.к. именно в этот период можно хорошо сэкономить. Кто-то готовится к празднованию Нового года и приобретает подарки своим родным и близким, а кто-то балует себя долгожданной покупкой.

ГУП «Волгофарм» запускает акцию «Лови момент» на своем сайте volgofarm.ru.

ВСЕГО ТРИ ДНЯ с 26 по 28 ноября оформите online заказ на сайте volgofarm.ru со скидкой 10% и выкупите его в ближайшей для Вас аптеке «Волгофарм».

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На сайте более 15 000 наименований, а также возможность заказать товар со склада в любую удобную аптеку «Волгофарм».

Скидка 10% предоставляется на заказ, оформленный покупателем с 26 ноября 2021 г. по 28 ноября 2021 г. на сайте www.volgofarm.ru, при условии полного выкупа заказа в аптечном учреждении «Волгофарм», независимо от даты выкупа.

Акция не суммируется с другими акциями и скидками.

Подробности акции уточняйте у фармспециалистов в аптеке «Волгофарм», по телефону 8-800-707-07-88 или на сайте volgofarm.ru. Лицензия ЛО-34-02-002185 от 02.11.2020г. выдана Комитетом здравоохранения Волгоградской области. Не является публичной офертой.

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