Не платить за вывоз мусора – нельзя!

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Практика показывает, что в 99% случаев суды становятся на сторону регионального оператора, как в случае с должниками – юридическими лицами, так и физическими лицами. И тем и другим неизбежно придется платить за оказанную коммунальную услугу. И только от них самих зависит, пройдет эта оплата без нервотрепки, мирным урегулированием ситуации или с судами, приставами и арестами счетов.

Только за этот год «Ситиматик-Волгоград» направил порядка 1 400 исковых заявлений в арбитражный суд о взыскании просроченной задолженности юридических лиц. Сумма исков превышает 87 млн. рублей. Более половины из этих исков уже рассмотрены и удовлетворены и исполнительные листы направлены в органы взыскания и кредитные учреждения. Должников ждет неприятная процедура взыскания долгов, к которым еще и добавятся судебные издержки.

Порой в числе злостных неплательщиков оказываются управляющие компании, которые, как и регоператор, работают в коммунальной сфере. Они, как никто другой должны понимать, что делают одно дело по сохранению чистоты улиц и дворов. К тому же, им хорошо известно, к чему приводят просрочки платежей за коммунальные услуги. Тем не менее, вопиющие факты имеются, например, управляющая компания «Волгоградская сантехническая компания» накопила долг перед региональным оператором более 100 тысяч рублей. При этом на телефонные и письменные обращения управляющая компания не реагировала.

- Эта ситуация привела к тому, что региональный оператор был вынужден обратиться в арбитражный суд, - говорит заместитель руководителя отдела взыскания «Ситиматик-Волгоград» Вера Бай. – Судом принято решение в пользу регионального оператора, и теперь управляющая компания никуда не уйдёт от оплаты этих долгов, у нее арестованы все лицевые счета и к ней применены иные меры принудительного исполнения судебного решения.

В «Ситиматик-Волгоград» еще раз напомнили о том, что свою задолженность необходимо оплачивать в установленные законом сроки – до 10 числа каждого месяца и без участия судебных приставов.

Как правило, до 97 % должников из числа юридических лиц стараются не доводить ситуацию до суда и мирным путем урегулировать ситуацию. Если не получается оплатить долг сразу – идут на переговоры о рассрочке. В числе таких – гаражно-строительный кооператив №5 в Волгограде.

- В период ограничительных мер у ГСК резко сократилась оплата членских взносов, начал расти долг за вывоз ТКО, - говорит специалист отдела по взысканию задолженности «Ситиматик-Волгоград» Максим Саютин. – Председатель кооператива после первого предупреждения о долге обратился к нам, объяснив, что сразу погасить всю сумму не сможет. Мы пошли навстречу и заключили договор о реструктуризации долга, разбив его на несколько частей. В настоящий момент задолженность полностью погашена и ГСК оплачивает только текущие платежи.

Региональный оператор индивидуально подходит к каждой ситуации и идет навстречу своим абонентам, которые не прячут голову в песок и не скрываются от своих долгов, а готовы их оплачивать, пусть и частями. «У нас нет цели задавливать бизнес, особенно в период пандемии. Региональный оператор всегда дает возможность в рассрочку оплатить долг, - заявили в «Ситиматик-Волгоград». – Для этого нужно заявить о себе и о желании погасить задолженность».

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