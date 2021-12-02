Московские врачи поставили на ноги 12-летнюю волгоградку, пострадавшую в ДТП с баскетбольной командой на Ставрополье

Злата заново научилась ходить и теперь мечтает стать врачом. Фото: РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова

12-летняя Злата Красникова – одна из юных волгоградских спортсменок, которые чудом выжили в страшном ДТП с детской баскетбольной командой СШОР №2 на Ставрополье. Сейчас девочка заново научилась ходить и проходит реабилитацию в детской больнице имени Пирогова. В федеральную клинику Злата приехала уже во второй раз. Работа врачей так ее впечатлила, что школьница решила связать свое будущее с медициной и реабилитацией, рассказали в клинике.

Напомним, смертельная авария случилась в страстную пятницу, 30 апреля 2021, на 534 километре трассы «Астрахань-Элиста-Ставрополь». Из-за вылетевшего на встречку лихача на легковушке многотонная фура опрокинулась и буквально раздавила микроавтобус, в котором ехали 18 человек. В этом ДТП погибли пять детей, в том числе четыре воспитанницы школы олимпийского резерва. Еще 12 детей и взрослых получили ранения. Главное СУ СК России возбудило уголовное дело и на водителя-лихача, и на водителя микроавтобуса, и на директора СШОР №2 Татьяну Астафьеву. Пятерых девочек санавиация МЧС доставила в Российскую детскую клиническую больницу имени Пирогова. Две спортсменки были в коме. Злата оказалась в реанимации.

Прошло 7 месяцев после ДТП на Ставрополье. Фото предоставлено очевидцами

- В отделении реанимации Злата пролежала месяц, - цитируют маму Светлану в РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова. - Уже там с ней начали заниматься врачи-реабилитологи. Когда состояние дочери улучшилось, ее перевели в отделение нейрохирургии, где занятия по восстановлению стали более активными.

Злату поразила работа ее лечащих врачей. После каждого занятия с врачом ЛФК Ольгой Анастасевич она чувствовала, как возвращается к жизни.

- Прогресс было видно сразу: на первом занятии сели, на втором - спустили ноги с кровати, на третьем - уже встали, - делится Злата. - Теперь я понимаю, как это сложно - ходить. Раньше не задумывалась об этом. Теперь я уже хожу, хоть пока и не ровно. Бегать еще не могу. Я смотрю, как все бегают, и для меня это кажется сейчас каким-то нереальным, хотя раньше тоже было легко, естественно.

Как только Злата смогла передвигаться, начала заниматься гимнастикой. Также в больнице ей делают массаж, иглоукалывание и физиопроцедуры. А сама юная спортсменка теперь мечтает выучиться на врача и помогать детям выздоравливать. Она уже начала перенимать опыт врачей, с которыми занимается.

- Хочу отучиться в медицинском вузе, возможно, даже здесь, в Москве. Но потом планирую вернуться в Волгоград и работать там, поскольку в столице много высококвалифицированных специалистов, а в регионах их не хватает. Если получится, я бы даже открыла собственный реабилитационный центр в своем родном городе, - рассказала о своей мечте школьница.