Ректор волгоградского медуниверситета рассказал, как нужно спать для улучшения самочувствия

"Еще 5 минуточек" - одна из основных ошибок просыпающихся по утрам Фото: Евгения ГУСЕВА

Наверняка большинство волгоградцев испытывают проблемы со сном. Если поздно ложиться и рано вставать, то появляется утомляемость, раздражительность, снижается иммунитет и появляется раздражительность. Ректор Волгоградского государственного медицинского университета Владимир Шкарин рассказал в своем Instagram о правилах, как и сколько нужно спать, чтобы недостатка сна не было.

По его словам спать нужно не менее семи часов в сутки, и лучше всего ложиться не позднее 23.00. Если уснуть не получается, то необходимо изменить свой образ жизни.

- Не есть после 19:00, за 2 часа до сна не пить кофе и другие тонизирующие напитки, за 2 часа до сна не брать в руки гаджеты, не смотреть ТВ, не читать негативные новости, не обсуждать будоражащие темы, гулять перед сном, - отметил Владимир Шкарин.

Также ректор ВолгГМУ назвал одну из главных ошибок, просыпающих по утрам. Это «ну еще 5 минуточек».

- Если будильник прозвенел, когда вы находились в поверхностной фазе сна и вы не встали, а перевели его на 5 минут позже, то снова можете уснуть и биологические часы собьются окончательно, - подчеркнул Владимир Шкарин.

Также важно для хорошего сна, чтобы кровать была комфортной, матрас должен максимально расслаблять человека, поэтому надо выбирать не сильно жесткий и не сильно мягкий. Подушку лучше выбирать невысокую, чтобы позвоночник ночью оставался в прямом положении. Постельное белье должно быть из натуральных тканей.

- Сон будет более здоровым и крепким, если спать в полной темноте и перед сном хорошо проветрить помещение. Оптимальная температура в спальне: 20-22 градуса, - добавил ректор медуниверситета.

При этом Владимир Шкарин отметил, что он сам уже много лет не высыпается, к чему организм адаптировался.

- Понимаю, что это неправильно, но, изменить данный факт пока не получается.