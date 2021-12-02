В Волгограде проверяют, как УК делают «работу над ошибками»

Инспекторы проверяют состояние дома и подъезда. Фото: ГЖИ

В 2021 году Госжилнадзор выдал управляющим компаниям 3490 предписаний об устранении нарушений. Выполняют коммунальщики лишь немногим более половины из них. Инспекторы обязательно проверяют, сделали ли УК «работу над ошибками», и на тех, кто проигнорировал требования, составляют протоколы. После рейда по Дзержинскому району 2 декабря в суд направили материалы на ООО «ЖЭУ 14» и ООО «ЖЭУ 5», сообщили в региональной ГЖИ.

Во время совместного выезда специалисты жилищной инспекции Волгограда и регионального Госжилнадзора провели повторное обследование домов на бульваре 30-летия Победы, №15г и №20, а также на проспекте Жукова, 167. В первый раз туда инспекторы наведались летом после жалоб жильцов. В печальном состоянии тогда оказались отмостка, фасад и подъезды, входные группы и двери. дверные заполнения, многоквартирных домов находились в ненадлежащем техническом состоянии. После управляющая компания «ЭС» исправила нарушения, а «ЖЭУ 14» и «ЖЭУ 5» проигнорировали предписания. Обе компании давно в списке особо проштрафившихся.

- В отношении «ЖЭУ 14» только в течение текущего года были проведены 47 проверок. Выданы 76 предписаний об устранении нарушений, из которых 36 исполнены, 34 — не исполнены, 6 — находятся на контроле, - прокомментировали в инспекции.

В результате на «ЖЭУ 14» и ее директора завели 17 административных дел, по итогам которых суд назначил штрафы на общую сумму более 2 миллионов рублей. У «ЖЭУ 5» такая же история. На счету этой УК 39 проверок и 58 предписаний, из которых 22 исполнены, 26 - не исполнены, 10 – еще в процессе. Сумма штрафов по 14 протоколом составила 1,3 миллиона рублей. Дальше могут последовать более строгие санкции: исключение домов из реестра и аннулирование лицензии.