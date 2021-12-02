Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 2 декабря: рекордная смертность - 39 человек за сутки

В последние месяцы в госпиталях умирают в среднем 40 человек в день. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградская область остается в красной зоне коронавирусной угрозы. Смертность растет, 39 летальных исходов подтвердили за день – это рекордные цифры. При этом, по данным федерального оперштаба, за минувшие сутки заболеваемость COVID-19 в регионе еще немного снизилась – у 441 волгоградца обнаружили «корону». В целом за период пандемии заразились более 118,7 тысячи человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 2 декабря 2021 года.

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За время пандемии коронавирус и его последствия унесли жизни 4649 волгоградцев. Данные попадают в статистику через полтора месяца после летального исхода. При этом по данным Росстата, только в августе и сентябре в ковидных госпиталях скончались 2483 человека. Только 2003 из них попадут в официальную статистику, так как коронавирус и его осложнения у них признали официальной причиной смерти. Так что смертность в регионе еще долго будет на высоком уровне.

При этом не может не радовать количество выздоровевших пациентов с ковидом. За минувшие сутки их число пополнили сразу 771 человек. Всего же одолели опасный вирус более 103,2 тысячи жителей Волгоград и области.

Тем временем, волгоградцы уже начали готовиться к новогодним праздникам и каникулам. Покупают билеты на концерты, спектакли и детские елки, попасть на которые взрослые могут только с QR-кодом или бумажными документами о сделанной прививке или перенесенном заболевании.