Проблему обманутых дольщиков в Волгоградской области закроют в 2023 году

Так сейчас выглядит "Парк Европейский". Фото: АВО

На сегодня в Волгоградской области 1200 обманутых дольщиков ждут решения проблем долгостроев. Регион планирует полностью закрыть вопрос незавершенного строительства в 2023 году, заявил губернатор Андрей Бочаров, который начал рабочий день 2 декабря встречей с дольщиками ЖК «Парк Европейский».

- Когда мы начинали решать эту проблему, более 110 домов оказались в этой ситуации, более 10 тысяч семей. Сегодня у нас осталось 1200 человек. Это, конечно, очень много. Наша задача в 2022 и 2023 году решить эту постыдную для строительного комплекса Волгоградской области проблему. В первом квартале 2022 года еще 360 человек получат ключи. Останется совсем немного, - заявил глава региона.

В строительство 13 домов ЖК «Парк Европейский» в Кировском районе Волгограда в 2012 году вложились 1390 семей. Квартиры они должны были получить в 2015 году, но стройку заморозили. Степень готовности 9 домов была практически на нуле, 4 домов – около 30%. На застройщика, который выводил деньги дольщиков, завели уголовное дело. Возобновили строительство в 2018 году. С тех пор достроены восемь домов. Сейчас при участии федерального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства доводят до ума дома №6 и №7.

По словам руководителя инициативной группы Александра Назарова, дольщики каждые две недели приезжают на стройплощадку, ходят по домам, общаются с прорабом, контролируют ход работ.

- В прошлом году мы решили проблемы 1453 обманутых дольщиков. В этом году еще 1585 человек уже получили жилье. Задача строителей – до конца года завершить общестроительные работы еще в двух домах и в первом квартале 2022 года людям выдать ключи, - отметил Андрей Бочаров на встрече с дольщиками. - Это самый проблемный наш объект - 13 домов, большинство были на стадии котлована, 6-й и 7-й мертвые стояли. Сейчас мы строим, средства направлены сюда, застройщик выполняет все свои обязательства. Задача – в максимально короткие сроки сдать дома.