Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 1 декабря: регион ждет появления омикрон-штамма

В регионе болеют ковидом более 11 тысяч человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сегодня Волгоградская область остается в красной зоне ковидной угрозы и на 15-м месте в стране по общему числу заразившихся коронавирусом. При этом уже вторую неделю в регионе снижается заболеваемость COVID-19 и пневмониями. За последние сутки в Волгограде и области подтвердили 443 новых случая ковида, смертность остается рекордно высокой, а количество выздоровевших впервые за долгое время в полтора раза превысило число заболевших. Регион готовится противостоять омикрон-штамму, а депутаты облдумы одобрили введение в стране QR-кодов. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 1 декабря 2021 года.

Инфографика. Яндекс

В России за сутки 32,8 тысячи человек подхватили ковид, 35,6 тысячи выздоровели и 1226 человек умерли. Несмотря на снижение заболеваемости смертность от коронавируса в стране остается высокой, как и в Волгоградской области. За сутки в регионе подтвердили 36 летальных исходов, всего COVID-19 и его осложнения убили 4610 волгоградцев. Напомним, летальные исходы попадают в официальную статистику с задержкой в полтора месяца, после того, как случай рассматривает экспертная комиссия.

Зато радует число закрытых ковидными пациентами больничных. За сутки выздоровели сразу 682 волгоградца, общее число одолевших коронавирус в регионе достигло 102,5 тысячи человек.

Тем временем, власти Волгоградской области планируют активизировать вакцинацию и увеличить тестирование в ожидании штамма «омикрон», который уже распространяется по планете и грозит очередной волной ковидных ограничений.