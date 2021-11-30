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Общество30 ноября 2021 12:00

Игорь Артамонов: Рост заработной платы жителей Липецкой области – одна из приоритетных задач

Глава региона предложил повысить зарплаты бюджетникам Липецкой области
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Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов выступил с инициативой увеличения оплаты труда работников бюджетной сферы региона. Предполагается индексация должностных окладов всех категорий бюджетников на 6% с 1 января 2022 года. Что приведёт к росту на соответствующий процент их заработной платы. Соответствующие изменения предлагается внести в региональный закон об оплате труда работников областных государственных учреждений.

«Улучшение благосостояния и повышение качества жизни населения региона – приоритетные задачи, над которыми областная власть работает постоянно. Рост заработной платы – один из важнейших аспектов в этом направлении нашей деятельности», – отметил Игорь Артамонов.

На повышение заработной платы планируется выделение более двух миллиардов рублей. Вносимые в закон изменения будут рассмотрены на сессии областного Совета депутатов в декабре.

БИЗНЕС-ПРЕСС