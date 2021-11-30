«Цифра» в каждый дом

Фото:Сергей ГРИГОРЬЕВ

«Комсомольская правда» рассказывает об опциях оператора цифровых услуг и решениях, которые значительно упрощают нашу жизнь

Существует немало провайдеров, предлагающих комплекс услуг в пакете «интернет + телевидение». Разобраться и выбрать то, что нужно именно вам, бывает сложно. Лучший способ узнать о преимуществах провайдера – это заглянуть в гости к нашим верным читателям, у которых за спиной большой опыт в использовании цифровых услуг.

Фото:Сергей ГРИГОРЬЕВ

На наш призыв рассказать про все полезности любимых функций домашнего интернета и телевидения откликнулась молодая семья Фетисовых. А точнее, ее глава – Дмитрий. Он пригласил нас в гости и рассказал, как обстоят дела у его родных с виртуальными буднями.

Итак, мужу и отцу Дмитрию 35 лет, он журналист-фрилансер, работает удаленно больше 15 лет. Жена и мама Алина, ей 33 года, трудится в вузе, преподает философию и культурологию. Сыну Егору 13 лет, он учится в седьмом классе обычной школы, обожает гонять мяч как во дворе, так и дома, в интернет-пространстве.

Итак, у каждого члена семьи, в гости к которой мы пришли, есть свои любимые виртуальные штучки.

– Честно признаюсь, я несколько лет не мог определиться с самым удобным провайдером, – берет слово Дмитрий. – Сначала все было хорошо, потом возникали разные неудобства. Уходили к другому оператору. И снова не то.

Однажды коллега посоветовал попробовать «Ростелеком». Я отнесся скептически, потому как к самым популярным на любом рынке игрокам отношусь настороженно. Думал, что уж они-то меня ничем не удивят, тем более после многих лет неудачных проб. Ошибся.

Не буду нахваливать этого провайдера. Каждый должен решать сам, что ему лучше. Просто хочу рассказать про то, что именно нравится мне и моей семье у моего нынешнего провайдера, услугами которого мы пользуемся уже четвертый год. Это для нас срок. Серьезный.

Фото:Сергей ГРИГОРЬЕВ

Wink – это звучит просто!

– Итак, начнем с основы основ. А точнее, с Wink. Это сервис интерактивного телевидения, который предоставляет доступ к огромному количеству видеоконтента, в том числе фильмам, сериалам и ТВ-каналам.

Вообще Wink – очень удобная штука. Если вам наскучил медленно развивающийся сюжет фильма, вы легко можете перемотать вперед. Если из-за звонка друга вы пропустили интересный момент футбольного матча, гол любимого форварда, то можно запросто отмотать назад. Раньше подобная опция казалась фантастической для ТВ.

Если вам внезапно нужно отлучиться, а в это время будет решающий эпизод любимого сериала, то и здесь «Ростелеком» в помощь. Есть функция записи – просто указываем время и канал и смотрим, когда появится возможность.

Еще есть очень удобная услуга «Обмен фильмов». Наверняка у каждого было ощущение, что его обманули. Приходишь в кинотеатр на блокбастер, а там скукота. Включаешь любимый канал – а там явно не то, на что рассчитывал. Так и при покупке фильмов у провайдера бывают непопадания. Не подошел фильм? Замените его бесплатно! Бесплатная замена фильма в течение 20 минут после начала просмотра, причем неограниченное количество раз в течение 48 часов.

Наш Егор, когда был маленьким, часто прилипал к телевизору и порой попадал на то, что ему еще рано смотреть. Всякое бывало, иногда не удавалось следить. Но сейчас другое время, и тут очень помогает «родительский контроль». Я не только вношу в список запрета каналы и сайты, но и ограничиваю время просмотра.

Рай для киноманов

– Wink то и дело проводит различные акции. Например, «Трансформер». Ничего не собираем, а просто пользуемся. Объем впечатляет. Ведь это 300 телеканалов и 50 тысяч фильмов на любой вкус.

Мне вот нравятся вестерны, причем могу их смотреть без конца. В прошлую субботу выделил 30 минут и отобрал в одну папку почти 200 фильмов из этого жанра, включая все шесть частей легендарного «Индианы Джонса»! Теперь отвожу душу.

Моя Алинка обожает комедийные сериалы. Так вот теперь у нее под рукой все сезоны «Друзей», она ведь под них росла, и «Клиники». Со стороны кажется чудачеством, но она может их смотреть каждый день. Только выпадают свободные полчаса – сразу к экрану. Не нужно что-то искать, сразу к любимым героям. И самое важное – без рекламы!

Понятно, что за все приходится платить. Но у провайдера то и дело появляются приятные бонусы. Один из последних – «Фильмы и сериалы со скидкой 25 процентов». Все-таки сейчас, когда кругом то и дело растут тарифы на ЖКХ, повышается плата за проезд в транспорте, цена на бензин непрерывно ползет вверх, подобные скидки кажутся каким-то чудом. Но здесь все честно, без обмана.

Скорость имеет значение

– Еще до пандемии Алина уйму времени проводила в Сети, – продолжает Дмитрий. – Готовилась к занятиям при помощи электронных библиотек, контактировала со студентами в соцсетях, обсуждала с коллегами повседневные рабочие вопросы, делилась мыслями в группе единомышленников-философов. Но в нынешней реальности ей пришлось еще больше уйти в онлайн. Поэтому наш оператор – идеальный проводник в мир ее работы и отдыха.

И мне приходится много времени тратить на работу с видеофайлами, на обработку фотографий. Важно соблюдать дедлайны, и при работе с нашим провайдером никогда не возникает проблем. Скорость приятно радует.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

World of tanks , или просто «Танчики», – прекрасная возможность разрядить обстановку после рабочего дня. Конечно, каждый день пострелять не удается, но несколько часов в субботу я себе обязательно выделяю, – с блеском в глазах продолжает рассказывать Дмитрий. Тариф «Игровой» мне очень нравится.

«Ростелеком Лицей» – ответ дистанционке или пробелам на уроках

– Когда весной прошлого года Егора отправили на дистанционку, мы с женой схватились за головы, – вспоминает Дмитрий. – Его в обычном формате обучения нужно было постоянно контролировать, чтобы ничего не забыл и домашние задания выполнял вовремя. В общем, не знали, что делать. Да, я все время дома, но это не значит, что я сижу сложа руки. Понятно, что есть возможность раз в час что-то спросить, но в целом не могу себе позволить сидеть постоянно рядом.

Фото: pexels.com

И вот тут-то нас спасала палочка-выручалочка – «Ростелеком Лицей». Это совсем иной подход, словом, то, что нужно таким непоседам, как наш сын. Судите сами.

Видео обычно длятся не более пяти минут. Учебные материалы легко читать с монитора: у них крупный шрифт. Не приходится переспрашивать или уточнять после урока. И никаких проблем с навигацией – все просто и понятно.

И для родителей есть очевидные удобства. Во-первых, занятия могут проходить в любое время. Во-вторых, для уроков подходят любые устройства: компьютер, планшет, смартфон. В-третьих, по стоимости такие уроки намного дешевле репетитора, а качество подачи материала, на мой взгляд, на высоком уровне. В-четвертых, важный момент – педагоги. Занятия проводят преподаватели ведущих российских школ и вузов. У Егора есть свои любимцы, мы не будем раскрывать тайны, дабы кого-то из них не обидеть. Про каждого из них можно прочитать здесь – https://volgograd.rt.ru/lc/teachers

Крайне важный бонус в наше неустойчивое в финансовом плане время. В «Ростелеком Лицее» можно заниматься совершенно бесплатно на протяжении недели. За это время можно понять, насколько это нужно ребенку. Мы, кстати, воспользовались такой функцией. Смотрели на реакцию сына, не давили, просто наблюдали.

В конце недели спросили про его пожелания. Он даже за такой небольшой срок привык к некоторым преподавателям, к формату обучения и тому, как все устроено.

Главное, что это его выбор, который отразился на успеваемости в обычной школе. Он неплохо подтянул многие предметы. Вечно ему мало, все что-то спрашивает, просит пояснить. А раньше ведь и слова лишнего не могли вытянуть.

Мы с женой считаем, что обучение онлайн было бы намного сложнее без «Ростелеком Лицея» и это особенно актуально в нынешних условиях пандемии. Обычная школа – это, конечно, хорошо. Это база, без которой нельзя. Но обучающий сервис в дополнение к школьной программе – это выход на новый качественный образовательный уровень нашего ребенка. А это самое важное.

Чуть не забыл. «Ростелеком Лицей» – это не только уроки здесь и сейчас. Это и возможность натаскать подростка к ОГЭ и ЕГЭ. Теперь не нужно искать репетитора, чтобы устранять болевые точки. В «Лицее» есть все вариации, и подготовка к экзаменам в том числе.

В общем, делайте логический вывод, а выбор, конечно, за вами!