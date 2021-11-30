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Общество30 ноября 2021 5:50

Сохраним природу вместе: юные котельниковцы получают навыки экологической культуры

Тема природосбережения очень актуальна для «ЕвроХим-ВолгаКалия» - дочернего предприятия компании «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко
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Фото: Ирина СИМОНОВА

Фото: Ирина СИМОНОВА

Наилучшие доступные технологии в сфере экологии были внедрены в производство еще на стадии строительства объектов и корпусов ГОКа. С самого начала деятельности на территории Котельниковского района и по сегодняшний день «ЕвроХим-ВолгаКалий» направляет значительные средства на мероприятия по минимизации влияния на природу, и данные регулярного мониторинга состояния воды, воздуха и почв подтверждают эффективность предпринимаемых мер.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Фото: Ирина СИМОНОВА

В числе последних эко-акций – встречи молодых специалистов предприятия с учениками младших классов школы № 2 города Котельниково, на которых волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» учили детей основам природосберегающей деятельности.

Ребята из начальной школы узнали о важности раздельного сбора бытовых отходов, о том, сколько интересных и полезных вещей можно произвести путем повторного использования бумаги и пластика.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Фото: Ирина СИМОНОВА

Заботливое отношение к окружающей среде отражено во всех сферах деятельности предприятия. Экологические мастер-классы и тренинги, разъяснительная работа среди детей и молодежи – важное направление социальной деятельности Гремячинского ГОКа. Поэтому экологические уроки в школах и детских садах города Котельниково входят в число приоритетных направлений общественной деятельности молодых специалистов «ЕвроХим-ВолгаКалия».

БИЗНЕС-ПРЕСС