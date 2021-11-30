Волгоградский пульмонолог рассказала, чем омикрон опаснее дельты

Чем опасен омикрон-штамм? Отличается ли он от дельты? Защитит ли существующая вакцина от мутировавшего вируса? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чем омикрон-штамм отличается от дельты? Опаснее ли он? Защитит ли существующая вакцина от мутировавшего вируса? На заседании клинического совета при комитете здравоохранения Волгоградской области 30 ноября главный внештатный специалист пульмонолог, доцент кафедры внутренних болезней ВолгГМУ Вера Цома рассказала все, что сегодня известно об омикрон-штамме.

Новый штамм обнаружили в образцах заболевших в период с 12 по 20 ноября в Южной Африке, уже 26 числа ВОЗ дал название новому штамму – омикрон. Скорость распространения сразу вызвала опасения. Для достижения частоты выявления случаев от 1 до 80% по дельту-штамму (он сейчас преобладает в России) потребовалось 100 дней, по омикрону – чуть более двух недель. Но что самое страшное – болеют молодые.

Фото: презентация клинсовета.

- На сегодняшний момент в ЮАР четко прослеживается быстрый рост числа заражений и госпитализаций, болеют молодые люди от 25 до 35 лет. В 65% случаев эти пациенты не вакцинированы, большинство если вакцинированы, то одной дозой. Новый омикрон-штамм коронавируса может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями, общий глобальный риск, связанный с этим штаммом, оценивается как очень высокий. Вероятность дальнейшего распространения является также высокой.

Сегодня омикрон-штамм официально зарегистрировали в Бельгии, Великобритании, Израиле, Германии, Италии, Чехии, Испании, Швеции, Португалии, в странах Южной Африки.

- Мы находимся на пороге нового подъема коронавируса, связанного с появлением нового опасного штамма. Ключевая превентивная мера - это максимальный процент полной вакцинации населения и ревакцинация жителей. Особенно это важно для представителей групп риска. Максимальный процент полной вакцинации, рекомендованный для хорошего популяционного иммунитета – более 80% населения с полной двухдозной вакцинацией. Приоритетная, то есть бустерная (третья) вакцинация рекомендована своевременно – через полгода, - рассказала главный внештатный специалист пульмонолог облздрава Вера Цома.

Фото: презентация клинсовета.

Омикрон-штамм отличается от предшественников числом мутаций. Если у дельты было около 17-18 мутаций, то у омикрона – до 43. То есть он гораздо агрессивнее. В группе риска по-прежнему остаются люди с ожирением, гипертензией, вредными привычками.

Фото: презентация клинсовета.

- В свое время мутация в структуре спайк белка дельта-штамма привела к большой контагиозности, что привело к третьей волне пандемии. Что можно ожидать при появлении омикрона? Ключевые последствия – скорость распространения, тяжесть заболевания, расширение диапазона категории больных. Тяжелая форма коронавируса может развиваться дольше. Клиническая картина следующая: пациенты испытывают утомляемость, головные боли, учащенное сердцебиение. Нет специфического симптома потери вкуса и обоняния.

ВОЗ уже призвала все страны мира ускорить темпы вакцинации. В Волгоградской области в создании коллективного иммунитета приняли участие более 50% жителей. Отечественные препараты оказали свою эффективность против дельта-штамма. Специалисты уверены – они способны снизить риски заражения омикроном. Ведущие эксперты заявили, что готовы создать препарат против нового штамма. От 10 дней потребуется для усовершенствования «Спутника», до 45 дней на регистрацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Волгоградский профессор рассказала об эффективности вакцин против омикрон-штамма COVID-19.

Эпидситуация в регионе сложная, жителей призывают прививаться (подробности)