Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 30 ноября: уровень заболеваемости в отличие от смертности немного снижается

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 30 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области рост заболеваемости коронавирусом остановился, ежесуточные цифры новых заразившихся понемногу становятся меньше. На Клиническом совете по ковиду главный санитарный врач региона Ольга Зубарева заявила о стабилизации эпидемиологической обстановки. Однако расслабляться нельзя, учитывая, что в мире началось распространение штамма «омикрон». 30 ноября в Волгоградской области выявили 448 новых случаев COVID-19, рассказали «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. За все время в регионе вирус подхватил 117 821 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 30 ноября 2021 года.

Статистика ковида в Волгоградской области по данным портала стопкоронавирус.рф

Сохраняется в области высокий уровень смертности от ковида, сегодня повторение антирекорда пандемии – скончались 37 волгоградцев. За все время жертвами коронавируса стали 4 574 жителей Волгоградской области.

Вновь сегодня число выздоровевших от опасной болезни больше, чем новых заразившихся. Вылечились 647 волгоградцев. За всю пандемию ковид в области победили 101 822 человека.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

30 ноября в Волгоградской области проходит Клинический совет по коронавирусу, на котором обсуждаются новые ограничения из-за угрозы распространения штамма «омикрон». Пока в регионе он не фиксировался. Чтобы исключить ухудшения ситуации из-за нового штамма, губернатор Андрей Бочаров попросил волгоградцев не пренебрегать вакцинацией от коронавируса. Уже сейчас специалисты видят зависимость между снижением уровня госпитализаций в ковидарии и ростом числа вакцинированных.

При этом в Волгоградской области вызывает озабоченность высокий процент заболевших среди старшего населения от 50-ти лет и рабочих. Глава регионального Роспотребнадзора Ольга Зубарева связала это с низким уровнем вакцинации среди этих групп.