Под Волгоградом пациентка угрожала убить терапевта

В стартовом пистолете не хватало запчастей. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полицейские Иловлинского района Волгоградской области расследуют уголовное дело в отношении пациентки, которая угрожала убить врача-терапевта, не желая стоять в очереди на прием. 36-летней ранее судимой селянке грозит до двух лет тюрьмы, сообщили в региональном главке МВД.

- Терапевт сделал ей замечание, после чего подозреваемая вытащила из сумки предмет похожий на пистолет и стала угрожать убийством медицинскому работнику, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным полиции, 27 октября 2021 женщина пришла на прием в поликлинику. Увидев очередь к кабинету 50-летнего врача-терапевта, пациентка начала материться. А в ответ на замечание врача достала что-то похожее на пистолет. Доктор угрозы воспринял серьезно и позвонил в полицию. Дебоширку задержали.

По данным судебно-баллистической экспертизы, пистолет, из которого пациентка угрожала убить терапевта, оказался стартовым и не пригодным для стрельбы – не было нескольких запчастей. А вот срок женщине грозит вполне реальный, учитывая предыдущие судимости.