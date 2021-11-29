Новогодние представления и спектакли в Волгограде: елки для детей и взрослых 2021 – 2022

Детей и взрослых ждут новогодние сказки и Дед Мороз. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Новый 2022 год в Волгограде снова будут встречать с ограничениями по коронавирусу. Но самый любимый праздник никто не отменял. В программе праздничных мероприятий будут и фейерверк в новогоднюю ночь, и концерты, и елки для детей. Как бы вы не решили провести предпраздничные дни и новогодние каникулы, взрослых в театры, музеи, цирк, концертные залы и кинотеатры пустят только с QR-кодом или документами о пройденной вакцинации или перенесенном заболевании. Для детей таких ограничений нет. Наш путеводитель подскажет, куда можно пойти в конце декабря 2021 и на зимних каникулах 2022 в Волгограде.

ТЮЗ: «Морозко», «Щелкунчик» и «Конек-Горбунок»

На каникулах в Волгоградском ТЮЗе мальчишек и девчонок ждут самые любимые новогодние сказки. Покажут в этом году ребятам и возрожденный легендарный спектакль «Конек-Горбунок», с которого в 1970 году началась жизнь театра. Иван и его верный друг снова отправятся в приключения, чтобы победить зло, обрести счастье и любовь.

ТЮЗ, ул. Рабоче-Крестьянская, 42, т. (8442) 95-97-99, сайт tuz-volgograd.ru. Билеты: от 200 руб.

«Конек-Горбунок» - 24, 27, 28 и 30 декабря в 9.30 и 12.00. 25 декабря в 17.00. 2 января в 16.00. 7 января в 11.00. 6+

«Морозко» - 30 декабря в 12.30. 0+

«Щелкунчик» - 26 декабря в 10.00. 29 декабря в 9.30 и 12.30. 6+

«По щучьему велению» - 3 января в 11.00. 0+

«Родион и дочь султана» - 8 января в 11.00. 6+

Театр сумел сохранить эскизы декораций и костюмов легендарного спектакля. Фото: ТЮЗ

«Финист – ясный сокол»

Сказка «Финист – ясный сокол» - это история настоящей любви, готовой преодолеть любые препятствия на пути к счастью. Приключения могучего богатыря покажут в новом театрализованном представлении хореографический ансамбль «Улыбка» и ансамбль танца «Юг России» Волгоградской областной детской филармонии. Финиста ждут небывалые приключения, а зрителей - синтез хореографического, вокального, музыкального и драматического искусства.

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 4.

29 декабря в 11.00 и 13.00. 2 и 4 января в 11.00. 3 января в 10.00. Билеты: от 550 руб. 0+

Финист-ясный сокол. Фото: ВОДФ

Театр кукол: «Новый год и белый кот»

Театр кукол покажет малышам добрую сказку «Новый год и белый кот», причем ребята сами станут героями этой истории. Снегурочке как никогда нужна помощь друзей - волшебная хлопушка, приготовленная в подарок дедушке, оказалась на вершине громадной елки. Так начинается большое новогоднее путешествие, во время которого зрители сами создадут героя сказки - Белого Кота, бесстрашно встретятся с Холодиной, Ледяной Собакой и Загадочным Драконом.

Театр кукол, пр. Ленина, 15, т. 8-960-880-68-90, билеты онлайн puppetvlg.ru.

«Три волшебные снежинки» - 14 и 17 декабря в 18.00. Билеты: от 250 руб. 3+

«Морозко» - 18 декабря в 11.00 и 13.00. Билеты: от 250 руб. 3+

«Новый год и белый кот» - 24, 28, 29 и 31 декабря, 4, 5, 6 и 9 января в 10.00. 25 декабря, 2 и 7 января в 10.00 и 14.00. 26 декабря и 3 января в 10.00, 12.00 и 14.00. 30 декабря в 10.00 и 12.00. 8 января в 16.00. Билеты: 350 – 400 руб. 0+

Маленькие зрители сами создадут героя сказки - Белого Кота. Фото: Театр кукол

Молодежный театр: «Снежная королева»

В молодежном театре на новогодних каникулах малышам покажут знаменитую сказку Ганса Христиана Андерсена про Кая, Герду и Снежную королеву. Ждет в гости ребят и добрый и мудрый «Морозко». Для взрослых в репертуаре несколько комедий – лирическая «Пигмалион, или Укрощение строптивого», криминальная «Моя парижанка» и романтическая «Любовь со взломом».

Молодежный театр, Аллея Героев, 4, т.: (8442) 38-17-52, 8-995-407-17-52. Билеты онлайн на сайте molod-theatre.ru.

«Снежная королева» - 3 января в 11 и 14.00. Билеты: 350 руб. 6+

«Морозко» - 4 января в 11.00 и 14.00. Билеты: 300 руб. 3+

«Пигмалион» - 6 января в 14.00 и 18.00. 12+

«Моя парижанка» - 7 января в 14.00 и 18.00. 14+

«Любовь со взломом» - 8 января в 14.00 и 18.00. 14+

Билеты от 390 руб.

Снежная королева. Фото: ВМТ

Музыкальный театр: «По щучьему велению, да на новый лад!»

Мюзикл по мотивам известной русской народной сказки покажут ребятам в Музыкальном театре. Новые приключения Емели в нем тоже начинаются с мечтаний на печи. Повстречавшись на народном гулянье с красивой девушкой, начинающий художник влюбился, и стал рисовать ее портреты, только тогда он еще не знал, что его Любава – дочка царская. История сказочная, музыка к ней - современная, танцевальная, а Лиса и Волк даже рэп читают.

Музыкальный театр, ул. Чуйкова, 4, т.: (8442) 38-30-68, билеты онлайн - muzteatr-vlg.ru. Билеты от 350 руб. 0+

25 декабря, в 9.30, 12.00 и 14.30. 26 декабря, 2 января в 9.30 и 12.00. 29 декабря в 9.30. 30 и 31 декабря в 11.00. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 января в 11.00.

По щучьему велению, да на новый лад. Фото: музыкальный театр

Царицынская опера: «Обман по-королевски» и Рождественский бал

В Царицынской опере по традиции обширная новогодняя программа. Детвору ждет премьера интерактивного спектакля «Обман по-королевски». Главный герой – Снежный принц, его самолюбие задето: в сказке про его старшую сестрицу – Снежную Королеву – ни слова про него самого. Чтобы оказаться в центре новогоднего праздника, венценосная семейка решается на обман.

Всей семьей можно также послушать рождественские колядки, народные песни и популярные хиты в исполнении хоровой капеллы на концертах «Коляда» и «Под рождественской звездой». В канун праздника увидят волгоградцы и самый новогодний балет в мире «Щелкунчик». И, конечно, в театре состоится Рождественский бал. «Мелодии новогодней ночи» с известными героями оперных и балетных спектаклей подарят ощущение праздника.

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т.: (8442) 26-79-94; 26-79-98; 8-988-007-88-30, билеты онлайн - tzaropera.ru.

«Коляда» - 16 декабря в 18.30. Билеты: 100 руб. 6+

«Обман по-королевски» - 25, 29 и 31 декабря, 4, 5, 6 января в 11.00. 26 декабря в 10.00 и 13.00. 2 и 3 января в 11.00 и 14.00. Билеты от 200 руб. 0+

«Мелодии новогодней ночи» - 25 и 26 декабря, 6 января в 17.00. 31 декабря в 16.00. Билеты: от 250 руб. 6+

«Щелкунчик»: 28, 29, 30 декабря в 18.30. 4, 5 января в 17.00. Билеты: от 250 руб. 6+

«Под рождественской звездой» - 7 января в 17.00. Билеты: 100 руб. 6+

Щелкунчик. Фото: Царицынская опера

НЭТ: «Новогоднее приключение в сказочном царстве»

Афиша НЭТа на новогодних каникулах порадует и взрослых, и детей. Юных театралов приглашают в «Новогоднее приключение в сказочном царстве». В музыкальной сказке с ними на поиски приключений отправятся удалой добрый молодец, красна девица, царь-государь, Баба-яга, Кощей Бессмертный и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой. А взрослых ждут премьеры комедий.

НЭТ, ул. Мира, 5, малая сцена. Т. 8(8442)222-777. Билеты онлайн - net-volgograd.ru. Билеты: от 100 руб.

«Новогоднее приключение в сказочном царстве» - 25, 26 декабря в 11.00 и 15.00. 0+

«Неаполитанские каникулы» - 23, 24 декабря в 19.00. 8 января в 13.00 и 18.00. 16+

«Берегите Флору, или Странная пара» - 5 и 6 января в 16.00. 16+

Неаполитанские каникулы. Фото: НЭТ

Выставка «Мир кубиков»

Собирать кубики, делать селфи, играть в лего-бассейне, изучать историю легендарного конструктора и погрузиться в мир виртуальной реальности, пройти квест и стать супергероем, создать свой лего-мультик – все это можно сделать на интерактивной выставке «Мир Кубиков», которая открывается в «Акварели».

Музейные экспонаты бывают и такими. Фото предоставлено организаторами

Вас ждут увлекательное путешествие в единственный в мире волшебный замок, в котором побывало немыслимое число королей и королев, шесть тонн кубиков Лего и увлекательные мастер-классы. Только в этой музейной экспозиции можно попробовать себя в роли экскаваторщика и полюбоваться настоящими шедеврами. Скучно не будет, обещают организаторы.

ТРЦ «Акварель», пр. Университетский, 107. Билеты онлайн - мир-кубиков.рф/volgograd/. С 11 декабря 2021 по 6 февраля 2022. Билеты: от 390 руб. Детям до 3-х лет - бесплатно. 0+

Только в этой музейной экспозиции можно попробовать себя в роли экскаваторщика. Фото предоставлено организаторами

Внимание! Возможны изменения в репертуаре по техническим причинам.

Вход - в перчатках и маске после температурного контроля. Рассадка – с соблюдением дистанции, для взрослых необходимы документы о вакцинации или перенесенном COVID-19.

Программа обновляется и дополняется.