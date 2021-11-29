Волгоградский профессор рассказала об эффективности вакцин против омикрон-штамма COVID-19

Эпидситуация в регионе сложная, жителей призывают прививаться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус продолжает мутировать. Сегодня опасения вызывает новый штамм – омикрон. Он быстрее, агрессивнее и заразнее предшественника. Сейчас ни в Волгоградской области, ни в России случаев заболевания нет, но власти региона уже заявили – этот штамм требует особого внимания. 29 ноября губернатор вновь призвал волгоградцев вакцинироваться. «КП-Волгоград» побеседовала с профессором Элеонорой Белан о том, защитит ли прививка от нового штамма.

ВОЗ: ВАКЦИНА ЭФФЕКТИВНА

Омикрон-штамм активно обсуждают в научных кругах, но о нем известно не так много.

- Это свежая информация. На юге Африки выявили новый штамм. В пятницу ВОЗ сообщила, что этот мутант вызывает беспокойство, обозначила его как «омикрон». Не все штаммы получают буквенное обозначение, только клинически значимые. Сегодня ВОЗ обнародовала доклад, в котором сказано, что вероятность распространения этой мутации характеризуется как очень высокая. Это чревато большими вспышками заболеваемости, - считает доктор медицинских наук, профессор, заведующей кафедрой иммунологии и аллергологии ВолгГМУ, врач-аллерголог-иммунолог Элеонор Белан. - Трудно сказать, так как период наблюдении очень маленький.

Однако новый штамм уже «перебрался» из Африки в Европу. Завозные случаи зарегистрированы в Бельгии, Великобритании, Германии. Эксперт отмечает – сегодня вирусы распространяются стремительно.

- Так, Израиль закрыл границы. В Италии заявили, что омикрон обладает способностью к распространению гораздо выше, чем у дельты. В России сейчас преобладает дельта, завозных случаев нет. Но мы живем не в Средневековье и не в те времена, когда Чехов ехал три месяца до Сахалина. Если завтра кто-нибудь прилетит из ЮАР, то картина быстро может измениться, - утверждает вирусолог.

Эффективна ли нынешняя вакцина против омикрона?

- Это штамм вируса, а не полностью новый вирус. Да, он отличается от исходного, поэтому вакцинированные от коронавируса имеют риск заразиться. Но, как сообщает ВОЗ, наличие клеточного иммунитета, антител снижают вероятность развития как инфицирования, так и развития тяжелых форм. Современные вакцины против коронавируса должны быть эффективны и против омикрона.

Эксперты говорят о том, что модифицировать вакцину под новый штамм несложно. Это как с гриппом: штамм ежегодно меняется, основа остается. Отечественная вакцина отработана. Грубо говоря, «тележка» препарата «Спутник», которая доставляет вакцинный материал в организм, уже есть, остается менять ее содержимое. При хорошо отработанной технологии защиту от омикрона способны сделать быстро.

Так как омикрон – довольно новый штамм, точной клинической картины проявления вируса нет. Но известно, что он отличается от дельты.

- У нас нет клинических наблюдений на текущий момент. По тем сообщениям, которые поступают известно, что обоняние и вкусовые ощущения не страдают. Преобладают температура и слабость, - резюмировала профессор.