Губернатор призвал волгоградцев вакцинироваться от коронавируса в связи с появлением штамма «омикрон»

В мире начал распространение новый штамм ковида Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На оперативном совещании губернатора Волгоградской области ситуацию с коронавирусом назвали стабильной. В регионе наметилось снижение числа госпитализаций в ковидарии. Их количество за последние две недели сократилось на 33%, отметил Андрей Бочаров. В этой связи в инфекционных госпиталях уменьшилось число коек.

- В условиях прогнозируемой ситуации на территории Волгоградской области количество задействованного инфекционного коечного фонда снижено порядка на три тысячи коек, что составляет около 34%, с сохранением необходимого планового резерва на уровне 20-25%, - рассказал глава области.

Волгоградцы продолжают вакцинироваться от ковида. Защиту от вируса уже получили более одного миллиона 240 тысяч жителей региона – это 77% от плана минздрава. При этом в последние дни снизился темп иммунизации от COVID-19, волгоградцев в определенной степени успокаивает уменьшение числа госпитализаций. Снижение темпов вакцинации власти назвали недопустимым, тем более в тот период, когда появился опасный штамм коронавируса «омиркон». Он имеет самую высокую скорость распространения среди всех штаммов COVID-19.

- В связи с появлением новых, еще более опасных, штаммов коронавирусной инфекции вопросы вакцинации и ревакцинации, достижения в максимально короткие сроки устойчивого коллективного иммунитета становятся еще более актуальными. Поручаю каждому заместителю губернатора по своему профилю продолжить работу по организации вакцинации и ревакцинации жителей Волгоградской области как единственно возможного качественного способа минимизировать риск заболевания и последствий коронавирусной инфекции, в том числе новых, особо опасных ее штаммов, - заявил на оперативном совещании Андрей Бочаров.

Из-за появления штамма «омиркон» в ближайшее время в регионе состоится Клинический совет по борьбе с коронавирусом. На нем рассмотрят целесообразность введения новых ограничительных мер, чтобы не допустить распространение нового штамма на территории области.