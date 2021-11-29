Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 29 ноября: четвертые сутки выздоравливающих больше, чем заболевших

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 29 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области ежесуточный прирост заболевших коронавирусом понемногу продолжает снижаться, при этом цифры все равно пока очень высокие. 29 ноября в регионе COVID-19 заразились 450 человек, сообщили «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. Четвертый день в Волгоградской области число заразившихся за сутки пациентов меньше, чем выздоравливающих. Сегодня вылечились от ковида 463 волгоградца. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 29 ноября 2021 года.

Статистика ковида в Волгоградской области по данным портала стопкоронавирус.рф

За всю пандемию в регионе подхватили ковид 117 373 жителя, смогли победить вирус 101 175 волгоградцев. Не снижается в области уровень смертности от коронавируса, 29 ноября зафиксировали 35 летальных исходов. За всю пандемию скончались 4 537 волгоградцев.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

В России 29 ноября выявили 33 860 случаев COVID-19 в 85 регионах. Всего в стране заразились за все время 9 604 233 человека. За сутки умерли 1 209 пациентов. На протяжении всей пандемии жертвами коронавируса стали 273 964 россиянина.