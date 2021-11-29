Врач-пульмонолог Ольга Родионова: ХОБЛ - убийца курильщиков

В основном страдают от ХОБЛ курильщики. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По статистике ВОЗ, среди «мировых убийц» хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) прочно занимает третье место. В основном страдают от нее курильщики, а также те, кто работает с асфальтом или на производстве муки. Известны случаи заболевания и у некурящих женщин, которые имеют большую семью и вынуждены длительное время находиться у газовой плиты, вдыхая чад газовых горелок. Какие симптомы свидетельствуют о появлении неизлечимой болезни, рассказала профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения ИНМФО ВолгГМУ, д.м.н., врач-пульмонолог Ольга Родионова.

ЧТО ТАКОЕ ХОБЛ?

Хроническая обструктивная болезнь легких представляет собой сочетание двух патологических процессов - эмфиземы и бронхита.

Бронхит - это воспаление трахеобронхиального дерева неаллергического генеза. При эмфиземе воздух может войти в легкие, но не может полноценно выйти из него. Из-за этого легкие критически увеличиваются в размере, после в них формируются буллы или воздушные полости.

ОДЫШКА И ХРОНИЧЕСКИЙ КАШЕЛЬ

- Основные симптомы обструктивной болезни легких - одышка и хронический кашель, в том числе в ранние утренние часы. Встречаются и иные симптомы, такие как общая слабость и недомогание. Пациенты отмечают снижение массы тела за счет уменьшения или за счет прогрессирования заболевания, - рассказывает врач-пульмонолог.

Развивается ХОБЛ медленно, от первых симптомов до начала болезни может пройти около 30 лет. Продолжительность жизни человека на второй стадии заболевания составляет приблизительно 7 – 8 лет, а на четвертой, терминальной стадии, примерно у половины пациентов сокращается до года.

О ЧЕМ РАССКАЖЕТ ИНДЕКС КУРЕНИЯ?

При диагностике хронической обструктивной болезни легких врачи вычисляют так называемый индекс табакокурения. Рассчитывают его по специальной формуле: произведение количества выкуриваемых сигарет в день и стажа курения в годах поделенное на 20 (количество сигарет в пачке).

- Если индекс табакокурения составляет менее 10–15 лет, но при этом есть симптомы кашля либо одышки, то, вероятнее всего, у вас хронический бронхит. Если индекс превышает указанную величину, перед нами пациент с потенциальной хронической обструктивной болезнью легких. Если показатель равен 20–25 пачко-годам, это пациент с достоверной ХОБЛ, отягощенной, к примеру, «легочным» сердцем, проявляющимся отеками в ногах и усилением одышки, - дает расклад Ольга Родионова.

Учтите, ХОБЛ неизлечима. «Заморозить» заболевание могут лекарственные препараты и своевременная вакцинация от пневмококка и сезонного гриппа.

-На терминальной стадии развития хронической обструктивной болезни легких врачи, как правило, не могут помочь пациенту, - подчеркивает врач-пульмонолог Ольга Родионова.

В некоторых странах для пациентов с терминальной стадией ХОБЛ разрешена эвтаназия. Россия к ним не относится.

«СИНИЕ ОДУТЛОВАТИКИ» И «РОЗОВЫЕ ПЫХТЕЛЬЩИКИ»

По внешнему виду пациентов с ХОБЛ ученые условно разделяют на два типа. У «розовых пыхтельщиков» низкая масса тела, кожные покровы окрашены в красный цвет. Они складывают губы в трубочку и дышат, как паровоз, пыхтят. Пациентов с бронхитическим вариантом заболевания называют «синими одутловатиками» из-за избыточной массы тела и синюшной кожи. В этом случае заболевание протекает более агрессивно, достаточно рано формируется хроническая легочная гипертензия, а продолжительность жизни на 10–15 лет меньше.

ОСОБАЯ ГРУППА РИСКА ПО COVID-19

Если вы давно курите, не можете легко подняться даже на третий этаж или пробежаться до автобуса, жизни и работе мешает одышка, обратитесь к пульмонологу. Постоянная нехватка кислорода может привести к очень серьезным последствиям.

Основной метод профилактики ХОБЛ - это отказ от курения. Также следует избегать контакта с пылью, в первую очередь, производственной, острых респираторных вирусных инфекций и пневмонии.

- Пневмония как осложнение хронической обструктивной болезни легких опасна для пациента смертельным исходом. Есть известное выражение на этот счет: «в одну реку дважды не войдешь», - подчеркивает Ольга Родионова. - В период пандемии коронавирусной инфекции больные с ХОБЛ представляют собой группу риска. Им следует продолжать базисную терапию ингаляционными препаратами, которые назначил врач. Помимо этого, избегать массовых мероприятий и посещения магазинов, проводить своевременную вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19, а также вакцинацию против гриппа и пневмококковой инфекции.