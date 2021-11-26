Игорь Артамонов: На сегодняшний день это лучшая сельская школа в Липецкой области

Фото предоставлено пресс-службе администрации Липецкой области

Строительство новой школы в селе Большой Хомутец Добровского района завершено. Сегодня учебное заведение посетил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил важность такого социального объекта для района.

«Думаю, что на сегодняшний день это лучшая сельская школа в регионе. Здесь продумана каждая деталь, кабинеты хорошо оборудованы. Очень важно, что при проектировании учитывалось мнение местных жителей, надеюсь, они довольны», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службе администрации Липецкой области

Школа построена в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Это первая социальная стройка такого масштаба за последнее десятилетие в Добровском районе. Стоимость объекта вместе с оборудованием – около 400 млн рублей, из которых 70 млн рублей было направлено на закупку оборудования.

Учебное заведение рассчитано на 264 учащихся. В этом же здании разместился детский сад. Оборудованы цифровые лаборатории, музыкальные классы, изостудия, кабинет робототехники, интерактивный тир. Для занятий спортом в здании есть спортзал, на пришкольной территории – большая спортивная площадка. «Мы закупили очень много лыж, коньков и другого спортивного инвентаря. Наши дети смогут заниматься разными видами спорта в любое время года», – рассказала директор школы Вера Храброва.

Одна из главных особенностей школы – аграрный класс, рассчитанный на раннюю профориентацию учащихся. Более того, у детей, выбравших профессию сельскохозяйственного профиля, будет возможность ещё в школе определиться с местом работы. Для этого сегодня было подписано трёхстороннее соглашение между школой, Чаплыгинским аграрным колледжем и работодателями агропромышленной сферы о совместной профориентационной работе.

Фото предоставлено пресс-службе администрации Липецкой области

«Это очень хороший проект. Такие классы должны открываться и в других сельских школах. Мы будем просить наших успешных аграриев посещать учебные заведения, встречаться с детьми и рассказывать о перспективах работы в данной отрасли. Молодое поколение должно понимать, что современное сельское хозяйство – высокооплачиваемая сфера, технологичная и инновационная. Тогда люди останутся в родной местности и будут её развивать», – отметил глава региона.

Сейчас завершается процедура оформления необходимых документов. Первых учеников школа примет уже на следующей неделе.