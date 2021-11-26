ФБУ «Волгоградский ЦСМ» Росстандарта оказывает услуги по распространению официальных копий национальных стандартов

Фото: ФБУ «Волгоградский ЦСМ»

Документы по стандартизации – главные помощники в этом. Стандарты – это высокое качество, безопасность и конкурентоспособность продукции, работ и услуг.

Одно из основных требований обеспечения качества – своевременная и ежегодная актуализация стандартов, используемых на предприятии. Законодательством Российской Федерации предусмотрено использование в работе только актуализированных и достоверных документов Федерального информационного фонда стандартов. Стандарты, не прошедшие актуализацию, в работе организаций применять не допускается.

В Российской Федерации функционирует единая информационная система, предназначенная для обеспечения заинтересованных лиц информацией о документах по стандартизации – автоматизированная информационная система «Распространение стандартов (АИС «РСТ»).

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), как федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации, организует официальное опубликование, издание и распространение в установленном порядке документов национальной системы стандартизации и общероссийских классификаторов.

Учитывая, что документы по стандартизации не являются нормативно-правовыми актами, а также, документы по стандартизации (за исключением стандартом организаций и переводов) не являются объектами авторского права и авторским правом не охраняются, в Российской Федерации установлен специальный правовой режим использования документов по стандартизации, в соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» такие документы подлежат предоставлению или распространению в соответствии с Федеральными законами «О техническом регулировании» и «О стандартизации в Российской Федерации».

Тексты документов по стандартизации, полученные в сети Интернет, не имеют статуса официальных изданий документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, носят лишь информационный характер.

Организации, предоставляющие документы с использованием информационно-правовых или справочно-правовых систем, не имеют соглашений о распространении документов в области стандартизации с Росстандартом и его подведомственными организациями и документы, полученные из неофициальных источников, могут быть недостоверными, неактуальными и вводить потребителей в заблуждение.

ФБУ «Волгоградский ЦСМ» Росстандарта является единственной организацией в Волгоградской области, которая имеет право на распространение официальных документов по стандартизации на бумажном носителе на территории Российской Федерации.

В соответствии с этим правом на основе договоров с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский институт стандартизации», являющимся официальным распространителем стандартов и других нормативных документов, имеющихся в Федеральном информационном фонде стандартов, группа стандартизации ФБУ «Волгоградский ЦСМ» осуществляет оказание услуг по предоставлению официальных копий нормативных документов (НД) и их актуализации:

- национальные стандарты (ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р ИСО и др.);

- правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации (Р, ПР, РД);

- правила по межгосударственной стандартизации (ПМГ).

Фото: ФБУ «Волгоградский ЦСМ»

В фонде нормативных документов ФБУ «Волгоградский ЦСМ» содержится полная, достоверная и актуальная информация о нормативных документах – это более 30 000 текстов актуализированных нормативных документов на бумажном и электронном носителях. Фонд постоянно пополняется новыми изданиями и поддерживается в актуальном состоянии.

Ежемесячно, в рамках договора на абонементное обслуживание фонда нормативных документов всем заинтересованным лицам предоставляется информация о принятых межгосударственных и национальных стандартах Российской Федерации, об изменениях, внесенных в стандарты, замененных и отмененных стандартах.

Регулярная актуализация имеющейся базы нормативных документов позволяет предприятиям использовать актуальные документы и гарантировать соответствие выпускаемой продукции действующим нормам и требованиям, что является важнейшим условием поддержания качества продукции и услуг, а также успешного развития бизнеса.

Заявки на приобретение официальных копий НД, на абонементное обслуживание можно направлять в группу стандартизации ФБУ «Волгоградский ЦСМ» на электронный адрес: ind@volgacsm.ru.

По всем вопросам приобретения и актуализации НД обращаться в группу стандартизации ФБУ «Волгоградский ЦСМ», руководитель Семененко Анна Сергеевна, тел. (8442) 31-98-16 доб. 2.

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